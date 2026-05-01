Anglický tím naštartoval najrýchlejší gól histórie. Toto sa mi stalo prvýkrát, vraví útočník

Historicky najrýchlejší gól vo futbalovej Konferenčnej lige v podaní Ismaila Sarra naštartoval Crystal Palace k triumfu 3:1 nad Šachtarom Doneck a dobrej východiskovej pozícii pred domácou odvetou.
Bližšie k finále je po štvrtku aj súper Slovana Bratislava z ligovej fázy. Španielske Rayo Vallecano pocestuje do Štrasburgu s jednogólovou výhodou, o ktorú sa postaral Alemao.
21 sekúnd na gól
Reprezentantovi Senegalu stačilo len 21 sekúnd na to, aby otvoril skóre semifinálového prvého zápasu v Krakove a prekonal tak o 11 sekúnd rekordný zápis Ferdyho Druijfa z februára 2022.
Crystal Palace mal síce len 31-percentné držanie lopty, ale v premieňaní svojich šancí predviedol mimoriadnu efektivitu. Daiči Kamada a Jorgen Strand Larsen priblížili Crystal Palace k tomu, aby si premiérovo v klubovej histórii zahrali vo finále európskej súťaže.
„Pred zápasom nás upozorňovali na to, aby sme nedávali Šachtaru žiaden priestor, pretože keď sú na lopte, tak sú nebezpeční. V tomto smere sme si splnili úlohu. Nepamätám si vo svojej kariére, že by som takto rýchlo dokázal skórovať.
Pokorenie rekordu je bonus, na prvom mieste je tímový výkon. Bolo by pekné, keby som bol najlepším strelcom súťaže, ale najdôležitejšie je pomáhať môjmu tímu.
Je pred nami ešte robota, na druhý zápas musíme nastúpiť plne koncentrovaní,“ cituje oficiálna stránka súťaže útočníka Ismaila Sarra z Crystal Palace.
Sklamanie z výsledku
Ukrajinský celok síce dokázal po polčasovej prestávke zrovnať skóre stretnutia, ale ďalšie dva inkasované góly výrazne skomplikovali nádeje Šachtaru na finálovú účasť.
Pre Doneck to bola pritom len tretia prehra z 19 súťažných duelov v pohárovej Európe v tomto ročníku.
„Samozrejme, je tu sklamanie z výsledku, ale boli tam pasáže, keď som bol spokojní s mojimi hráčmi. Netreba zabúdať, že sme hrali proti skvelému tímu.
V mojom slovníku nefiguruje spojenie vzdať sa, urobíme všetko v odvete a uvidíme, ako to dopadne.
Chýbala nám kontrola v niektorých častiach ihriska, mohli sme sa lepšie hýbať s loptou. Je to však skúsenosť, z ktorej si zoberieme veci,“ zamyslel sa tréner Šachtaru Arda Turan.
Vallecano bližšie k finále
Vallecano je po úvodnom zápase bližšie k tomu, aby si prvýkrát v klubovej histórii zahralo vo finále niektorej z európskych súťaží.
Presne mierená hlavička Alemaa mala totiž víťaznú pečiatku a priniesla jeho tímu výhru 1:0:
„Túto vec sme nacvičovali a vyšla nám. Som šťastný, že sa mi podarilo skórovať. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom za ich podporu počas celej sezóny, boli neuveriteľní. Tento úspech si chceme užiť, ale ešte nie je koniec.“
Rayo síce bojuje v španielskej La Lige dolnej časti tabuľky, ale v európskych pohároch prehralo z predošlých 13 domácich duelov len v jednom prípade.
Štrasburg sa po väčšinu času len bránil, napokon je však jednogólové manko určitým povzbudením pred odvetou na domácom trávniku.
„Hráči dali do toho všetko, nemal som poriadne koho striedať do útoku ani do obrany. Je to škoda, pretože v prvom polčase sme hrali dobre. S týmto mladým tímom je skvelé, čo sme doteraz dokázali,“ uviedol kormidelník francúzskeho tímu Gary O'Neil.
Odvetné zápasy sú na programe vo štvrtok 7. mája, v oboch prípadoch je úvodný výkop naplánovaný na 21.00 h.