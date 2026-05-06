V mojom slovníku neexistuje slovo vzdať sa, hovorí tréner Šachtaru pred odvetou v Londýne

Futbalisti Crystal Palace majú pred štvrtkovou odvetou Konferenčnej ligy nakročené do finále.
Zatiaľ, čo si z prvého zápasu so Šachtarom Doneck odniesli víťazstvo 3:1, v druhom súboji bude Rayo Vallecano v Štrasburgu brániť jednogólový náskok.
Zápas povedie trojica slovenských rozhodcov na čele s hlavným arbitrom Ivanom Kružliakom, obe stretnutia sú na programe o 21.00 h.
Na neutrálnej pôde v Krakove udrel už po 21 sekundách Ismaila Sarr, čo bol najrýchlejší gól v histórii súťaže. Hoci mal ukrajinský tím územnú aj streleckú prevahu, Crystal Palace dal tri góly zo siedmich striel na bránu.
„Víťazstvo v úvodnom zápase bolo iba prvý krok. Myslím si, že doma musíme podať ešte lepší výkon, aby sme sa dostali do finále,“ uviedol tréner Oliver Glasner podľa uefa.com.
Mužstvo z juhovýchodného Londýna však momentálne nemá dobrú formu, z uplynulých piatich zápasov vyhralo len ten so Šachtarom, raz remizovalo a utrpelo tri prehry.
Šachtar pod vedením Ardu Turana v tejto sezóne KL neprehral na ihrisku súpera ani raz, ale na anglickej pôde nevyhral ani jeden z desiatich duelov.
„V mojom slovníku neexistuje slovo vzdať sa. V odvete urobíme maximum a uvidíme, čo sa stane,“ prisľúbil turecký kormidelník.
Jeho mužstvo sa cez víkend naladilo ligovým víťazstvom nad Dynamom Kyjev (2:1), Crystal Palace v Premier League prehral na pôde Bournemouthu 0:3.
„V úvodnom stretnutí sme hrali dobre. Pred zápasom sme si nacvičovali štandardné situácie a sledovali sme, ako bránia a aké sú ich slabé miesta. Toto nie je koniec,“ dodal stredopoliar Oleh Očereťko.
Duel v Štrasburgu povedie Kružliak
Madridské Rayo si do odvety nesie triumf 1:0, ktorý zariadil v 54. minúte úvodného stretnutia Brazílčan Alemao.
Tréner tímu Iňigo Perez po zápase neskrýval zmiešané pocity: „Pri takomto zápase, v ktorom sme si zaslúžili streliť ešte niekoľko gólov, vo vás zostáva aj pocit sklamania. Musíme si však vážiť, čo sme dosiahli.“
Štrasburg už v tejto sezóne zvládol väčší obrat, keď v prvom štvrťfinálovom dueli prehral v Mainzi 0:2, no doma zvíťazil 4:0 a postúpil medzi najlepšiu štvoricu.
Na Stade de la Meinau v tomto ročníku KL ešte neprehral.
„Hráči do toho dali v prvom zápase všetko. Nemali sme na lavičke náhradníkov do útoku ani do obrany. Pri takom mladom tíme je úspech, čo sme dokázali,“ povedal kouč francúzskeho tímu Gary O'Neil.
Duel v Štrasburgu povedie Kružliak, na čiarach mu budú asistovať Branislav Hancko a Ján Pozor. Finále KL sa uskutoční 27. mája v Lipsku.
Konferenčná liga - odvety semifinále
Štvrtok 7. mája:
21.00 Crystal Palace - Šachtar Doneck /prvý zápas: 3:1/
21.00 Racing Štrasburg - Rayo Vallecano /prvý zápas: 0:1, rozhodcovia: Kružliak - Hancko, Pozor (všetci SR)/