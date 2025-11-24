Nevídaný zvrat, žiaril sedemnásťročný zjav. Žilina tromfla veľkoklub

Jeden stopér mal dvadsať, druhý devätnásť. V strede poľa operovali ďalší traja tínedžeri. Napriek tomu Žilina šokovala úradujúceho víťaza španielskeho Superpohára.
Bolo to naposledy, čo slovenský klub v európskej súťaži zdolal mužstvo z jednej zo štyroch najlepších líg sveta.
A práve preto má tento moment špeciálny rozmer aj dnes – pred štvrtkovým duelom Slovana proti Rayu Vallecano v hlavnej fáze Konferenčnej ligy. Opäť prichádza španielsky súper.
Možno práve spomienka na Žilinu 2015 bude motiváciou, že aj slovenský tím môže v Európe privodiť senzáciu.
Ako vtedy tínedžeri, ktorí sa nebáli zvučných mien z La Ligy.
Odvtedy uplynulo desať rokov. Bolo to 20. augusta 2015, šlo o prvý zápas play off o Európsku ligu. Viac ako desaťtisíc ľudí zaplnilo žilinský štadión pod Dubňom, vo vzduchu viselo niečo výnimočné – hoci súper bol takmer nezdolateľný.
Bilbao zničilo Barcelonu
Athletic Bilbao, gigant baskického futbalu, pricestoval na Slovensko ako totálny favorit. Iba tri dni predtým získal španielsky Superpohár, keď zdolal Barcelonu 4:0.
A Barcelona v tom čase? Najlepší tím sveta, ktorý viedol geniálny Lionel Messi. Úradujúci víťaz Ligy majstrov, La Ligy, Copa del Rey aj európskeho Superpohára.
MŠK Žilina - Athletic Club Bilbao 3:2 (0:2)
EURÓPSKA LIGA 2015/2016 - prvý zápas play-off o skupinovú fázu:
Góly: 66. Jakub Paur, 77. William, 90+. William - 16. Sabin Merino, 33. Kike Sola
Rozhodovali: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (všetci Rumunsko), ŽK: Lukáš Čmelík, 10 185 divákov
Žilina: Miloš Volešák - Ernest Mabouka (57. William), Denis Vavro, Milan Škriniar, Bojan Letič - Viktor Pečovský - Jakub Paur, Miroslav Káčer, László Bénes (88. Michal Škvarka), Lukáš Čmelík (73. Jaroslav Mihalík) - Matej Jelič
Bilbao: Iago Herrerin - Eneko Bóveda, Carlos Gurpegi, Aymeric Laporte, Iňigo Lekue - Mikel Rico (70. Beňat Etxebarria), Gorka Elustondo - Sabin Merino (74. Iňaki Williams, 82. Óscar de Marcos), Ager Aketxe, Ibai Gómez - Kike Sola.
Odvetný zápas: Bilbao - MŠK Žilina 1:0 (1:0), do skupinovej fázy postúpilo Bilbao
Žilina naopak vyrukovala s mladíkmi. V základnej zostave nastúpili štyria tínedžeri (Denis Vavro, Lászlo Bénes, Miroslav Káčer, Lukáš Čmelík), k nim 20-ročný Milan Škriniar. Až osem hráčov nemalo viac ako 24 rokov.
„Bol to náš životný duel. Povedali sme si cez polčas, že máme kvalitu na to, aby sme otočili zápas aj s Bilbaom. Po víťaznom góle skoro spadol štadión,“ opisoval krídelník Lukáš Čmelík. Veril si, lietal po pravom krídle.
Hodnota kádra Bilbaa malo hodnotu zhruba 150 miliónov eur, Žiliny asi osem.
Ostrá mentalita
„Bežecké súboje som s nimi zvládal, možno som ich unavil a v druhom polčase sme to otočili,“ opisoval vtedy s úsmevom Čmelík.
Slová Adriána Guľu pred zápasom zneli odhodlane. Žilina mala dobrý vstup do stretnutia, no Bilbao udrelo z prvej strely na bránu. Po polčase vyhrával favorit už 2:0.
Lenže tento tím nepoznal strach. „Chlapci dokázali, že sa dá pri obrovskom úsilí zdolať aj elitný klub,“ hodnotil tréner Adrián Guľa.
Bilbao vtedy viedol slávny tréner Ernesto Valverde, ktorý následne zamieril do Barcelony. A od roku 2022 opäť vedie Bilbao.
„Fantastický zážitok. Zvíťazila ostrá mentalita mojich chlapcov. Mali sme dobrý vstup do zápasu, dostali sme súpera pod mierny tlak, no udrel z prvej strely. V tej fáze bol Athletic lepší a dostal sa do dvojgólového vedenia. V druhom polčase sme ukázali hernú kvalitu, súdržnosť a tímovosť. Otočili sme to a pre chlapcov je to veľká odmena,“ pokračoval Guľa.
Supernáhradník
Brazílčan William sa stal ústrednou postavou večera, mal prsty vo všetkých góloch. Do hry pritom naskočil až v 57. minúte.
Najprv však znižoval na 1:2 Jakub Paur, bola 66. minúta. „Prvý polčas sme začali veľmi dobre. Mali sme menší tlak aj šance, ale zobralo nám to veľa síl. Potom prišli dva góly v našej sieti. Dôležité bolo, že sme sa poučili,“ vyhlásil Paur.
V 77. minúte vyrovnal William. Šiel sám na brankára, ktorého oklamal telom. Potom prišlo to, čo sa neskôr stalo súčasťou klubovej mytológie.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Bilbao
Nadstavený čas. Stav 2:2. Žilina tlačí a zahráva rohový kop.
Lopta sa odráža k Williamovi – a štadión exploduje. 3:2.
Obrat bol dokončený. William si vyzliekol od radosti dres, Žilinčania po sebe skákali. Guľa šprintoval popri čiare a tribúny duneli.
Nič podobné sa nestalo
Milan Škriniar, vtedy ešte len mladík, po zápase priznal:
„Urobili sme pár chýb v prvom polčase a pykali sme za to. V druhom sme predviedli veľký obrat proti kvalitnému súperovi," opisoval stopér.
Prečo sa o tom hovorí aj dnes?
Pretože odvtedy sa nič podobné nestalo.
Žiadny slovenský klub už desať rokov nedokázal zdolať v európskej súťaži tím z TOP 4 líg sveta. A teraz prichádza ďalšia španielska výzva: Slovan Bratislava vs. Rayo Vallecano.
Slovenský majster je posledný v skupine, bez jediného bodu. Výkony má kolísavé, tlak rastie. Možno by mal tréner Vladimír Weiss pustiť kabíne zostrih zo Žiliny 2015: tínedžeri, ktorí šokovali obrovského favorita.
Od postupu neboli ďaleko
Mužstvo, ktoré prehrávalo 0:2 a aj tak verilo. A štadión, ktorý uveril s ním. Možno práve to bude pripomienka, že futbal občas píše príbehy, ktoré nedávajú logiku.
A že aj slovenský klub dokáže španielskeho favorita zraziť na kolená. Ako tí mladí, žilinskí chalani, čo si v ten večer trúfli na katov famóznej Barcelony. Aj keď Bilbao v prvom zápase nenastúpilo v najsilnejšom zložení.
Ani v odvete však nebola Žilina ďaleko od senzácie a na pôde Bilbaa prehrala iba 0:1. Baskický tím postúpil do hlavnej fázy EL iba vďaka gólom na ihrisku súpera. Vtedy bolo také pravidlo, ale dnes by sa už hralo predĺženie.
„Od postupu sme vôbec neboli ďaleko. Snažili sme sa hrať otvorene a útočne. Domáci sa najmä vďaka tomu dostali do viacerých príležitostí. Počas celého zápasu nás držal brankár Volešák. Najmä vďaka nemu sme živili šancu na postup do poslednej sekundy. Vo finálnej fáze nám chýbalo trochu viac pokoja, chlapci napriek tomu majú môj obdiv,“ opísal druhý zápas Guľa.
Získali milióny z predaja
Žilina niekoľkých hráčov z vtedajšieho kádra následne úspešne predala. Celková suma sa blíži k dvadsať miliónom eur.
Medzi hlavných hrdinov prvého zápasu patril len 17-ročný tvorca hry László Bénes.
Keď v lete 2016 prestúpil do Borussie Mönchengladbach, vyvolalo to senzáciu. Stal sa najdrahším hráčom, aký kedy prestúpil zo slovenskej ligy.
"Keď berieme do úvahy, že doterajšie maximum bolo okolo päť či päť a pol milióna eur, tak suma za Bénesa bola oveľa vyššia,“ prezradil v tom čase jeho agent Karol Csontó.
Bénes je už niekoľko rokov súčasťou reprezentácie. Ešte výraznejšiu kariéru spravili stopéri Denis Vavro a Milan Škriniar.
Prvý menovaný pôsobí v bundesligovom Wolfsburgu, predtým si vyskúšal aj taliansku a španielsku ligu.
Škriniar sa vypracoval na kapitána Interu Miláno a národného tímu. Je majstrom Talianska aj Francúzska. Dnes je lídrom Fenerbahce Istanbul.