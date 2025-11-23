V jednom vidí genialitu, iného zotrel: To bola katastrofa, keď naskočil, tvrdil Weiss

Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning.
Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning. (Autor: TASR)
Pavol Spál|23. nov 2025 o 14:05
Takto sa za Slovan hrať nedá.

BRATISLAVA. Po sobotňajšom víťazstve v Skalici (1:0) akoby tréner Vladimír Weiss rozložil na stôl minimálne tri karty.

Tri mená, tri letné posily, tri úplne rozdielne verdikty. A zároveň tri výpovede o tom, ako veľmi rozdielne môže v Slovane Bratislava vyzerať adaptácia, forma i dôvera trénera.

Útočník Andraž Šporar sa vrátil do Slovana koncom augusta. V Turecku, v Alanyaspore, sa mal dohodnúť na predčasnom ukončení zmluvy, ktorá mala platiť až do leta 2027. Predčasné ukončenie sa nezrodilo len tak – je veľmi pravdepodobné, že Slovan musel na slovenské pomery investovať obrovské peniaze.

Spočiatku si zvykal. Potom prišlo zranenie. Prvé štyri zápasy bez gólu.

A zrazu – explózia.

Je to jeho genialita

V posledných troch zápasoch strelil päť gólov. V Skalici rozhodol jediným presným zásahom. 

„Je to jeho genialita. Nebol tam nikto, ale on bol pri zadnej žrdi voľný. Andraž je fantastický profesionál, ktorý sa narodil s gólovým inštinktom,“ velebil ho Weiss.

VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Slovan Bratislava

Šporar na komentáre o forme odpovedal s nadhľadom. Trúfa si dostihnúť Žilinčana Michala Faška, ktorý je 12 gólmi najlepší strelec Niké ligy? 

„V Slovane som sa vždy cítil veľmi dobre… A čo sa týka Faška, gratulujem mu, ale ja som začal hrať v októbri, takže uvidíme. Mám ešte čas.“

Slovan má Šporara späť – hráča, ktorý nikdy tak nežiaril nikde inde ako práve v Bratislave.

O to naliehavejšie pôsobí fakt, že klub vo štvrtok čaká ďalší dôležitý duel:

Opačný príbeh

V Konferenčnej lige privíta španielske Rayo Vallecano.

Na snímke Andraž Šporar.
Na snímke Andraž Šporar. (Autor: TASR)

Slovan zatiaľ nezískal v súťaži ani bod.

A práve Šporar je z posíl jediný, ktorý nesklamal – skôr naopak.

Taký Alsana Yirajang je opačný príbeh. Stál približne milión eur, prišiel z Podbrezovej ako veľký projekt klubu, no Weiss po zápase v Skalici otvorene priznal sklamanie.

Ako striedajúci hráč na ihrisku pôsobil vlažne. 

„Niektorí hráči ma sklamali, hlavne Yirajang ako striedajúci hráč nemôže predviesť takýto výkon bez šprintu… tí hráči, ktorí prišli, musia pridať.“

V lige ešte nedal ani gól, nepresadil sa ani na európskej scéne. Skóroval iba v Slovenskom pohári proti amatérom. Odohral 20 zápasov, no len 575 minút – väčšinou ako striedajúci hráč.

Nepripravený je stále

Tretí príbeh je najdrsnejší.

Na snímke nová posila Slovana Alansa Yirajang počas.
Na snímke nová posila Slovana Alansa Yirajang počas. (Autor: Tlačová agentúra SR)

Kamerunský stopér Sidoine Fogning prišiel z Boavisty Porto – údajne zadarmo. Weiss už na začiatku varoval:

„Je nepripravený.“

A zatiaľ sa potvrdzuje každé slovo. Odohral len 315 minút, vynechal osem ligových zápasov.

Nežiaril ani v druholigovom béčku, kde sa rozohrával.

V Skalici dostal šancu aspoň v druhom polčase – a Weiss ho po zápase úplne rozobral.

Takto sa za Slovan hrať nedá

„Fogning, to bola katastrofa, keď nastúpil. Skúšal som ho na ľavej obrane, keďže Sandro Cruz nemôže pre trest nastúpiť v Konferenčnej lige, ale to bolo za hranou. Musíme s tým niečo robiť, aj kabína si musí určiť pravidlá hry.“

Weiss už v úvode sezóny v rozhorčení povedal, že niektorí hráči by „nemali chodiť ani okolo štadióna“. Nebol konkrétny.

Fogning k tomu má zatiaľ nebezpečne blízko.

Slovan v Skalici opäť herne sklamal. Domáci mali niekoľko príležitosti, no majstra nepotrestali.

Weiss povedal otvorene:

„My musíme hrať lepšie. Niektorých hráčov som nepochválil za výkon, takto sa za Slovan hrať nedá. Spokojný som s bodmi, ale u niektorých hráčov nie som spokojný ani len s prístupom.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
8
2
4
26:14
26
V
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
7
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
15
5
3
7
18:24
18
V
P
R
P
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
15
5
1
9
14:28
16
P
V
P
P
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
3
6
5
16:22
15
V
P
V
R
R
10
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
15
2
6
7
12:21
12
P
P
R
P
R
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
15
2
1
12
19:36
7
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning.
    Na snímke sprava tréner futbalistov Slovana Vladimír Weiss starší a nový hráč Slovana Sidoine Fogning.
    V jednom vidí genialitu, iného zotrel: To bola katastrofa, keď naskočil, tvrdil Weiss
    Pavol Spál|dnes 14:05
