Doneck sa kedysi volal Hughesovka. Šachtar si uctil jeho zakladateľa v Londýne

Hráči Šachtaru pózujú počas spoločnej fotografie pred začiatkom zápasu semifinále Konferenčnej ligy. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. máj 2026 o 08:20
Futbalisti Šachtaru Doneck si pred štvrtkovou odvetou Konferenčnej ligy na pôde Crystal Palace uctili zakladateľa ukrajinského mesta Johna Hughesa. V južnom Londýne navštívili jeho hrob.

Bývalý walesky podnikateľ a inžinier založil Doneck v roku 1869. Mesto sa v minulosti podľa neho zvyklo nazývať aj „Hughesovka“.

Hráčov Šachtaru čaká vo štvrtok semifinálová odveta v Selhurst Parku, úvodný duel na neutrálnej pôde v Krakove prehrali 1:3.

Mužstvo trénera Ardu Turana musí hrať európske zápasy mimo Ukrajiny od vypuknutia vojny vo februári 2022, pripomenula agentúra DPA.

