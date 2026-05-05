Slovenskí rozhodcovia opäť pri veľkom zápase. Španielsky tím je bližšie k finále súťaže

Ivan Kružliak. (Autor: REUTERS)
TASR|5. máj 2026 o 15:12
Štvrtkový odvetný semifinálový zápas Konferenčnej ligy UEFA medzi Racingom Štrasburg a Rayom Vallecano sa uskutoční pod taktovkou slovenských futbalových rozhodcov.

Hlavným arbitrom bude Ivan Kružliak, jeho prvým asistentom Branislav Hancko a druhým Ján Pozor. Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Rozhodcovský tím dopĺňa štvrtý arbiter Nicholas Walsh (Škótsko), VAR budú mať na starosti Pol van Boekel (Holandsko) a asistent Fedayi San (Švajčiarsko).

Duel sa uskutoční na Stade de La Meinau v Štrasburgu, výkop je o 21.00 h. Prvý semifinálový zápas medzi týmito mužstvami sa skončil najtesnejším víťazstvom Raya Vallecano (1:0).

Slovenská rozhodcovská trojica v tomto zložení viedla aj v roku 2023 semifinálovú odvetu Konferenčnej ligy UEFA, a to medzi mužstvami AZ Alkmaar – West Ham United. Štvrtým rozhodcom bol Peter Kráľovič.

Pavúk Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

