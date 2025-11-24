Geniálny žolík. Komentátor nedorátal sekundu. Po góle Žiliny zamrzol

BRATISLAVA. Od senzačných kúskov žilinského supernáhradníka uplynulo desať rokov. Je tu istý kontext s bratislavským Slovanom, ktorý sa chystá vo štvrtok na zápas Konferenčnej ligy. Vráťme sa do minulosti.
Bol to tragikomický moment. Komentátor ukrajinskej televízie spočiatku pokojne odrátaval posledných päť sekúnd predĺženia. Už videl Poltavu v ďalšom kole.
„Päť, štyri, tri, dva.“ Jedna však už nedokončil. Namiesto toho skríkol: „William.“ Kým zavŕšil slovo, akoby zrazu zachrípol. Na desať sekúnd úplne zamrzol. Bol v šoku.
Obranca Poltavy vzápätí spadol na kolená a od hnevu búchal rukou do zeme. Na druhej strane Žilinčania revali a od šťastia sa objímali.
Gól, ktorý ich posunul do play off o Európsku ligu, dali v poslednej sekunde nadstaveného času predĺženia. Nevídaný moment. Žilina síce prehrala zápas v Poltave 1:3, ale vďaka domácej výhre v prvom zápase 0:2 ide ďalej.
Zničil aj Bilbao
Žilina mala väčšinu zápasu hru pod kontrolou, ale pykala po zbytočných chybách. Mužstvo nezlomila ani penalta či vylúčenie Špaleka v 100. minúte.
VIDEO: Gól Williama proti Vorskla Poltava
„Pozitívne emócie, ktoré teraz prežívame, sú fantastické. Chlapci aj v oslabení túžili po góle, ktorý napokon prišiel v hodine dvanástej. Zaslúžili si ho však za odhodlanie, statočnosť aj systémové veci,“ hodnotil tréner Žiliny Adrián Guľa.
Strelec víťazného gólu – dvadsaťtriročný Brazílčan – naskočil do hry ako náhradník v 78. minúte.
William sa stal hrdinom aj o dva týždne neskôr, 20. augusta 2015. Žilina v prvom zápase play off o Európsku ligu zdolala Athletic Bilbao 3:2.
„Bol to najdôležitejší zápas môjho života i najdôležitejšie góly, čo som strelil. Navyše som mal tú česť nastúpiť proti najlepšiemu protivníkovi, čo si pamätám,“ uviedol v mixzóne 23-ročný ofenzívny univerzál.
Kľučka ako hokejista
Aj proti Španielom začal ako náhradník a do hry šiel až v 57. minúte.
„Tréner ma poslal na ihrisko s tým, aby som využil ponúknuté príležitosti, keď sa naskytnú,“ pokračoval vo svojom rozprávaní Brazílčan.
MŠK Žilina - Athletic Club Bilbao 3:2 (0:2)
EURÓPSKA LIGA 2015/2016 - prvý zápas play-off o skupinovú fázu:
Góly: 66. Jakub Paur, 77. William, 90+. William - 16. Sabin Merino, 33. Kike Sola
Rozhodovali: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (všetci Rumunsko), ŽK: Lukáš Čmelík, 10 185 divákov
Žilina: Miloš Volešák - Ernest Mabouka (57. William), Denis Vavro, Milan Škriniar, Bojan Letič - Viktor Pečovský - Jakub Paur, Miroslav Káčer, László Bénes (88. Michal Škvarka), Lukáš Čmelík (73. Jaroslav Mihalík) - Matej Jelič
Bilbao: Iago Herrerin - Eneko Bóveda, Carlos Gurpegi, Aymeric Laporte, Iňigo Lekue - Mikel Rico (70. Beňat Etxebarria), Gorka Elustondo - Sabin Merino (74. Iňaki Williams, 82. Óscar de Marcos), Ager Aketxe, Ibai Gómez - Kike Sola.
Odvetný zápas: Bilbao - MŠK Žilina 1:0 (1:0), do skupinovej fázy postúpilo Bilbao
Európska liga UEFA 2015/16 - 3. predkolo (odveta):
FC Vorskla Poltava - MŠK Žilina 3:1 pp (2:0, 0:0)
Góly: 67. Šinder, 90.+ J. Tkačuk, 101. Tursunov (z 11 m) - 120.+2 William
ŽK: Tursunov, Bartulovič, Sklyar, Dallku, Sapai, J. Tkačuk - Paur, Špalek, Škvarka
ČK: 100. Špalek po druhej žltej karte. Rozhodoval: Aghajev (Azer.)
/prvý zápas 0:2, do play off o účasť v skupinovej fáze EL postúpila Žilina/
Žilina: Volešák - Špalek, Vavro, Škriniar, Letič (118. Hučko) - Pečovský - Paur, Bénes (73. Škvarka), Káčer, Mihalík (78. William) - Jelič
V 77. minúte mu pripravili Jelič s Bénesom výbornú pozíciu, William sa rútil sám na brankára Athletica Iaga Herrerína a bez problémov po „hokejovom“ blafáku vyrovnal. Naznačil, že pôjde pravačkou doprava, ale urobil to presne naopak.
„Čakal som do poslednej chvíle, čo urobí brankár Bilbaa. Snažil som sa ho rozhýbať a keď sa hodil do jednej strany, obišiel som ho a poľahky som skóroval,“ vyjadril sa rodák z mesta Juiz de Fora.
Keď sa už zdalo, že súboj pod Dubňom nebude mať víťaza, v nadstavenom čase sa opäť predviedol William, ktorý prepasíroval loptu do siete.
Poslal odkaz otcovi
„Bol roh, skrumáž a ja ani poriadne neviem, ako sa mi podarilo skórovať. Som rád, že sa lopta dostala za čiaru. A čo som si vtedy pomyslel? Poďakoval som Bohu, že mi to vyšlo. Pred rokom a tromi mesiacmi mi zomrel otec a odvtedy mu do neba venujem všetky góly, čo strelím. Následne som sa vyobjímal so spoluhráčmi, mali sme všetci veľkú radosť z tohto zásahu i víťazstva,“ opisoval vtedy.
William pôsobil na Slovensku od začiatku roka 2013. Vtedy prišiel z brazílskeho Botafoga do Trenčína, ktorý viedol práve Adrián Guľa.
Po roku účinkovania prestúpil v januári 2014 do Žiliny, keď sa s vedením MŠK dohodol na podmienkach zmluvy na tri roky.
Cesty Williama a Guľu sa opäť spojili.
„Pracujem na sebe každý deň. Keď sa dostanem do príležitostí, snažím sa ich využiť,“ prezradil po stretnutí William svoj recept.
Prestup do Turecka
A na margo slova žolík skonštatoval: „O zostave rozhoduje tréner. Ja sa prispôsobím a rešpektujem jeho rozhodnutie. Mne nerobí problém prísť na ihrisko ako striedajúci hráč.“
Na jeseň 2015 strelil v drese Žiliny celkovo deväť gólov, odohral 24 zápasov.
Už v januári 2016 zmenil pôsobisko.
Po odchode zo Žiliny a krátkom pôsobení v tureckom Kayserispore v roku 2016 pokračovala kariéra Williama Alvesa de Oliveiru cez niekoľko klubov na rôznych kontinentoch. Najúspešnejšie bolo jeho trojročné pôsobenie v portugalskom klube GD Chaves, kde strelil 20 ligových gólov.
Naposledy bol v Indii
Neskôr sa presunul do Saudskej Arábie, kde postupne hral za tímy Al-Faisaly a Al-Fayha, a následne sa nakrátko vrátil do Chavesu.
V roku 2021 sa vrátil do rodnej Brazílie a pôsobil v klube Coritiba. Po krátkej anabáze vo Ferroviário v roku 2023 sa jeho futbalová púť presunula do Indie, kde od augusta 2023 pôsobil v klube Sreenidi Deccan FC.
Žilina je posledným slovenským zástupcom, ktorý v európskej súťaži zdolal mužstvo z jednej zo štyroch najlepších líg sveta.
Zásadný podiel na tom mal práve William. Podobného hrdinu a príbeh si želá aj bratislavský Slovan, ktorý vo štvrtok privíta (o 18.45 vysiela JOJ SPORT) opäť tím zo Španielska. Úradujúci majster Slovenska vyzve v rámci hlavnej fázy Konferenčnej ligy Rayo Vallecano.