Kmotrík o (ex)hviezde Slovana: Vytreli s ním podlahu a vrátili nám ho za päť korún

Otázka dnes nestojí, či Nino Marcelli odíde. Otázka znie – za koľko a kedy.
Ak Slovan trafí moment tak ako pri Davidovi Strelcovi, môže hovoriť o systematickom modeli. Ak nie, bude čeliť rovnakej kritike ako v minulosti.
Podľa portálu Transfermarkt je aktuálne najhodnotnejším hráčom Niké liga práve Nino Marcelli. Dvadsaťročný ofenzívny univerzál ŠK Slovan Bratislava patrí medzi najžiadanejších hráčov súťaže.
„Je oňho obrovský záujem z elitných líg, veľký artikel. Myslím, že stále ešte nie je stopercentne pripravený, aby urobil ďalší krok,“ vyhlásil šéf Slovana Ivan Kmotrík junior. Poznamenal s úsmevom, že šlo o veľmi veľké a seriózne ponuky.
Vlani si Marcelli zahral hlavnú fázu Ligy majstrov, skóroval proti slávnemu AC Miláno a práve taliansky gigant patril medzi kluby, ktoré oňho v minulom roku reálne prejavili záujem. V aktuálnej sezóne zaznamenal šesť gólov a štyri asistencie.
Transfermarkt oceňuje Marcelliho na päť miliónov eur, no Slovan má vyššie ambície.
Ponuka 6,5 milióna? Bola na stole
Klub by zaňho rád inkasoval približne dvojnásobok. V zákulisí sa otvorene hovorí o snahe prekonať model predaja Dávida Strelca. Útočník reprezentácie prestúpil v lete 2025 do Middlesbrough FC za 7,5 milióna eur, pričom ďalších 2,5 milióna mohli priniesť bonusy.
„Záujem je jednoznačný. Bol som veľmi milo potešený a zároveň prekvapený, aký veľký záujem je – alebo začal byť – o našich hráčov. Teší ma to, pretože to potvrdzuje, že cesta cez Slovan je správna. Som presvedčený, že práve toto je správna cesta pre mladých hráčov,“ priznal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. v podcaste na Tehelnom poli.
Slovan podľa jeho slov dostal za Marcelliho aj konkrétnu ponuku vo výške 6,5 milióna eur.
„Musím potvrdiť, že táto suma bola na stole, bola oficiálna. Ale chceme ešte prekonať Davida Strelca,“ uviedol Kmotrík.
Kritika? Strelec bol dôkaz
„Marcelli má kvalitu na to, aby sa stal novým rekordérom Slovana Bratislava. Verím, že sa to podarí. Aj preto tu Nino zostal. Uvidíme, čo nám to prinesie v nasledujúcom období.“
Šéf Slovana priznal, že v minulosti čelil kritike, keď odmietol ponuku na Dávida Strelca v januári 2025.
„Viem, že som bol veľa kritizovaný. Napokon sa však David predal za výhodnejších podmienok pre klub, než aké boli v zime. Verím, že som mal šťastnú ruku aj v Ninovom prípade a že sa ešte zlepší a záujem bude ešte väčší.“
Záujem pritom nebol len z jednej krajiny. „Reálne boli na stole ponuky z Talianska, Portugalska, Turecka aj Španielska – a vo výškach, o ktorých sa hovorilo. Napriek tomu sme sa rozhodli, že si ho ešte podržíme.“
Chýbala jedna noha stoličky
A nejde len o Marcelliho, ktorý má platnú zmluvu do roku 2028. Slovan evidoval konkrétny záujem aj o Kenana Bajriča, Blackmana, Barseghjana, Ibrahima, Yirajanga či Takáča.
„Veľmi ma teší, že záujem o našich hráčov je takýto. Na druhej strane je to signál, že nebude jednoduché si ich všetkých udržať ani ich nahradiť,“ priznal Kmotrík.
Zároveň však hovorí o zásadnom posune. „Dlhodobo som tvrdil, že nám chýbala jedna noha stoličky – a to boli prestupy. Myslím si, že teraz sa to začína napĺňať. Keď prinesieme kvalitných futbalistov v správnom veku, záujem prirodzene prichádza a my dokážeme zvýšiť ich hodnotu.“
Všetky spomenuté mená mali podľa jeho slov ponuky výrazne vyššie, než boli sumy, za ktoré ich klub získal. „Je to pozitívne zrkadlo našej práce. Dokážeme hráčov rozvíjať a zvyšovať ich reálnu trhovú hodnotu.“
Cesta cez Slovan
Kmotrík sa vrátil aj k príbehu Dávida Strelca z roku 2021, keď prestúpil do Spezia Calcio. „Sedel som s ním a hovoril som mu, že ešte nie je správny čas. Najskôr sa musí presadiť na Slovensku, musí byť najlepší v Slovane a počkať si na správny moment.“
Podľa neho sa jeho slová potvrdili. Strelec sa po nevydarenom pôsobení v Taliansku vrátil, znovu sa naštartoval a následne urobil veľký transfer.
„Vtedy neprestupoval za 500-tisíc eur, ale za viac než dva milióny (2,3 milióna cca, pozn. red.). A zožralo ho to. Bol jedným z mnohých. Vytreli s ním podlahu, poslali ho na hosťovanie a vrátili nám ho prakticky za päť korún (Podľa Transfermarkt ho Slovan odkúpil späť za 700 tisíc eur, pozn. red.). Dnes je však v úplne inej pozícii.“
V Middlesbrough FC má podľa Kmotríka dnes úplne inú podporu, inú štartovaciu pozíciu aj mieru trpezlivosti klubu. „Keď klub investuje veľké peniaze, mení sa aj prístup trénera a vedenia,“ poučoval Kmotrík.
Ilúzia miliónového prestupu
Kmotrík upozorňuje aj na model fungovania zahraničného trhu. „Niektoré kluby majú rozpočet desať miliónov eur, kúpia desať hráčov po milióne a čakajú, ktorý z nich vyskočí. Je to investičný model.“
Podľa neho si mnohí mladí hráči volia zdanlivo ľahšiu cestu – prestup za milión eur do prvého zahraničného klubu v Holandsku, Španielsku či Taliansku. „Sú spokojní, že sú v zahraničí. Lenže to nič neznamená. Veľké percento hráčov zo slovenskej ligy sa v tom obrovskom mori konkurencie stratí. Väčšina nevyjde.“
Odkaz smeruje aj k rodičom a agentom. „Prichádzajú na Slovensko, lákajú mladých chlapcov, ponúkajú zmluvy a maľujú rozprávkové scenáre. Ale koľko z nich sa naozaj naplnilo? Len veľmi málo.“
Tlak, ktorý formuje
Slovan podľa Kmotríka ponúka niečo, čo inde na Slovensku nie je samozrejmosťou.
„My hráme pod úplne iným tlakom. Hráme o titul, o Európu. Sme schopní hráčov zoceliť a pripraviť ich po mentálnej aj futbalovej stránke. Navyše im vieme ponúknuť konfrontáciu v európskych súťažiach.“
A práve to má byť rozdiel medzi ilúziou rýchleho prestupu a skutočným rastom hodnoty. Slovan dnes verí, že Marcelli môže byť ďalším dôkazom tejto filozofie – a možno aj novým rekordom v klubovej histórii.
Nová vlna už rastie
Kmotrík zároveň naznačil, že projekt sa nekončí pri jednom mene.
„Nový Strelec, nový Marcelli? Stále tam máme nových chlapcov. Aj teraz sú tam dvaja – Matúško Tomáško a Leo Hofstädter. Sú to fantastickí futbalisti s obrovským potenciálom, ale stále majú len 16 rokov. To znamená, že aj pri nich musíme byť trpezliví, musíme ich správne pripraviť na ďalší krok," verí šéf.
"Majú úžasný potenciál a takýchto chalanov je tam niekoľko ďalších. Rozprával som sa aj so Samom Slovákom (šéf mládeže, pozn. red.), ktorý odviedol fantastickú robotu v mládeži. Som nesmierne rád, že sa k nám pridal, a verím, že ovocie jeho práce bude prichádzať čoraz častejšie,“ povedal Kmotrík.