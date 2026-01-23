Veľké milióny za mladíka otvorili dvere. Slovenská liga čaká na iný prestupový šok

AS Trenčín minulý týždeň zrealizoval najväčší prestup vo svojej histórii – a zároveň jeden z najvýznamnejších v dejinách slovenskej ligy.
Len devätnásťročný nigérijský krídelník Sani Suleiman prestúpil do RB Lipsko za rekordnú sumu, ktorá môže spolu s bonusmi dosiahnuť až šesť miliónov eur. Garantovaná základná čiastka predstavuje päť miliónov.
Trenčiansky klub si navyše ponechal percentá z prípadného ďalšieho predaja hráča, ktoré sa v podobných prípadoch zvyčajne pohybujú v rozmedzí 10 až 30 percent. Suleiman v Sasku podpísal dlhodobý kontrakt platný až do roku 2031.
Ide o prestup, ktorý v rámci slovenského futbalu nemá obdobu – vek hráča, suma, cieľová destinácia aj štruktúra dohody nastavujú nové štandardy. Otázka preto znie: kto môže byť ďalší?
Marcelli na vrchole ligy
Podľa servera Transfermarkt je aktuálne najdrahším hráčom Niké ligy Nino Marcelli. Dvadsaťročný ofenzívny univerzál Slovana Bratislava patrí medzi najžiadanejších hráčov súťaže. Hrá za najväčší slovenský klub, ktorý pravidelne účinkuje v hlavnej fáze európskych pohárov.
Vlani si Marcelli zahral hlavnú fázu Ligy majstrov, skóroval proti slávnemu AC Miláno a práve taliansky gigant patril medzi kluby, ktoré oňho v minulom roku reálne prejavili záujem. V tejto sezóne dal šesť gólov, na štyri prihral.
„Nino je horúci artikel, bol ním v lete a je ním aj teraz v zime,“ priznal nedávno Róbert Vittek v podcaste My sme Slovan Bratislava.
Transfermarkt oceňuje Marcelliho na päť miliónov eur, no Slovan má vyššie ambície. Klub by zaňho chcel zhruba dvojnásobok.
Predstavuje budúcnosť
„Nie je hanba povedať, že sa to plus-mínus tak hýbe a že to, čo plus-mínus budeme za neho chcieť, je okolo tej sumy. Samozrejme, je potrebné byť trochu realista, no Nino, aj vzhľadom na jeho vek, má všetky predpoklady na to, aby to spĺňal,“ dodal Vittek.
Slovan dúfa, že by mohol zopakovať model predaja Dávida Strelca. Útočník číslo jeden národného tímu prestúpil v lete 2025 do Middlesbrough za 7,5 milióna eur, pričom ďalších 2,5 milióna mohli priniesť bonusy.
Vittek nedávno potvrdil, že Slovan má na stole viacero oficiálnych ponúk z elitných európskych súťaží. Marcelli pred pár dňami zmenil agenta a prešiel pod agentúru 11Brains.SportsAgency, ktorá ho predstavila slovami:
„Už teraz je to meno, ktoré predstavuje budúcnosť. Vo svojom veku je skutočná zbraň na ihrisku. Je to hráč, ktorý preberá zodpovednosť, rozhoduje zápasy a predvádza sa na najvyššej úrovni.“
DAC ako prestupový uzol ligy
Veľký záujem registruje aj DAC Dunajská Streda. O krídelníka Damira Redzica sa podľa britských médií strhla prestupová bitka medzi Celticom a Rangers Glasgow. Cena 22-ročného Maďara sa má pohybovať okolo štyroch miliónov eur.
Redzic však nie je jediným hráčom DAC-u, ktorý púta pozornosť. Zaujímavým artiklom je aj dvadsaťpäťročný stredopoliar Ammar Ramadan, ktorý v aktuálnej sezóne Niké ligy strelil už osem gólov.
Záujem o Redzica nekončí v Británii. Situáciu monitorujú aj RB Salzburg, FC Kodaň a Olympiakos Pireus. Tréner DAC Branislav Fodrek priznal, že klub bude mať v prípade „extrémnej“ ponuky mimoriadne ťažkú pozíciu, aby hráča udržal.
Redzic má v sezóne 2025/2026 bilanciu sedem gólov v štrnástich zápasoch a fanúšikovia ho vyhlásili za najlepšieho hráča DAC-u za jeseň 2025.
Precedens veľkých peňazí
V historickom kontexte zostáva najväčším exportným príbehom ligy Nikola Krstovič spred troch rokov. Z Dunajskej Stredy prestúpil do Lecce za približne štyri milióny eur a v lete 2025 zamieril do Atalanty Bergamo za 25 miliónov.
Vďaka percentám z ďalšieho predaja inkasovala DAC celkovo až 8,1 milióna eur, čo dnes slúži ako referenčný model aj pre ostatné slovenské kluby.
Žilina a Slovan – dva odlišné modely
Veľký potenciál má aj Tobiáš Pališčák zo Žiliny. Osemnásťročný obranca debutoval v najvyššej súťaži už ako šestnásťročný proti Slovanu.
Transfermarkt ho oceňuje na 850-tisíc eur, no Žilina už údajne odmietla ponuky v hodnote tri až štyri milióny eur.
Má profesionálnu zmluvu do decembra 2029 a v tejto sezóne sa stal stabilnou oporou tímu. Nastupuje najmä na pozícii stopéra, no dokáže alternovať aj na pravom kraji obrany.
Nie je to dávno, čo ho viacerí odborníci označovali za potenciálneho nástupcu Petra Pekaríka.
Podľa Transfermarkt figurujú na druhom mieste ligového rebríčka s hodnotou 3,5 milióna eur dvaja hráči Slovana – Dominik Takáč a Svetozar Markovič. Ich reálna situácia je však rozdielna.
Práve srbského stopéra Slovan vykúpil z Plzne začiatkom roka za približne jeden milión eur a jeho cena môže ešte opäť vyrásť.
Kontroverzný Ibrahim
Brankár Takáč má 27 rokov a zažiaril najmä v minulej sezóne, keď mal zásadný podiel na postupe do Ligy majstrov. V tejto sezóne jeho výkonnosť skôr stagnuje. Ak by zaňho niekto zaplatil avizovaných 3,5 milióna eur, bol by to pre Slovan výborný obchod a veľké prekvapenie. Jeho slabinou zostáva hra nohou.
Otáznik visí aj nad Rahimom Ibrahimom. Dvadsaťštyriročného stredopoliara tréner Vladimír Weiss v úvode sezóny označil za najlepšieho hráča tímu, no v závere jesennej časti ho už „nespoznával“. Ibrahim bol dokonca potrestaný za meškanie na obed.
Ukázal veľký potenciál, no zároveň potvrdil povesť problémového a náladového hráča. Transfermarkt pri jeho mene uvádza hodnotu 2,5 milióna eur, pričom Slovan zrejme počítal s vyššou sumou.
Toličovi končí zmluva
Záujem je aj o Marka Toliča, no jeho cenu výrazne znižuje fakt, že mu zmluva v Slovane vyprší už v lete a v tomto roku oslávil tridsať rokov. Server Sofascore ho oceňuje na dva milióny eur, no pár mesiacov pred vypršaním kontraktu takú sumu zaňho pravdepodobne nik nezaplatí.
Transfermarkt naopak hodnotí Césara Blackmana na 2,5 milióna eur. Panamský obranca v novembri predĺžil zmluvu so Slovanom až do leta 2028 a v lete sa predstaví s Panamou na majstrovstvách sveta. Slovan si ho interne cení na vyššiu sumu.