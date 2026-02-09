Posila Slovana ihneď zaskočila. Niektorí to nevedia ani po 10 rokoch, tvrdí Weiss

V domovine ho prezývajú „bežiaci muž“ (hashiru otoko). Nie náhodou. Ak by futbal merali iba v kilometroch, Slovan by mal hotového lídra.
Defenzívny stredopoliar, 172 centimetrov, 24 rokov, hodnota jeden milión eur podľa Transfermarktu. Žiadna póza, žiadne instagramové reči – len práca.
Ak niekto hľadá prirovnanie, je to ázijský N’Golo Kanté. A pokojne aj japonský Lobotka – menej viditeľný, o to dôležitejší pre rovnováhu tímu.
ŠK Slovan Bratislava získal exotickú a zároveň historickú posilu. Daiki Matsuoka sa stal prvým japonským futbalistom v dejinách klubu, ktorý si oblečie dres Slovana.
Na Tehelné pole prichádza z Avispa Fukuoka na hosťovanie do konca sezóny s opciou na trvalý prestup a už pri prvých slovách je jasné, že nejde o výlet:
„Futbalový život je nevyspytateľný. Túto výzvu vnímam ako poslednú šancu splniť si svoje sny v Európe,“ priznal Japonec.
Má dvoje pľúca
Tréner Vladimír Weiss st. dal jasne najavo, že Matsuokov príchod nie je o exotike, ale o futbalovej kvalite.
„Je to stredopoliar, taká osmička. Má dvoje pľúca a vyskautovali sme ho na základe dát. Chceli sme aj niečo iné, vyskúšať hráča z japonskej ligy. Analytici ho vybrali, vedenie to odsúhlasilo. Mne sa tiež páčil. Veľa nabehá, je veľmi pracovitý a pokorný. Verím, že bude posilou do stredu poľa, budeme ešte pohyblivejší v strede poľa.“
V preklade: nie hviezda z videí, ale futbalista z čísel. A tie hovoria jasne.
Takmer 200 zápasov v J1 League, dlhodobo medzi najvyťaženejšími hráčmi súťaže, absolútna špička v nabehaných kilometroch. V niektorých kolách najviac zo všetkých hráčov ligy.
Pri plnej minutáži 11,5 až 12,7 kilometra na zápas. To nie je behanie – to je futbalový maratón.
VIDEO: Zostrih akcii Daikiho Matsuoka
Prvý kontakt so šéfom
Weiss si všimol aj niečo iné:
„Vyzerá byť veľmi slušný chlapec, tak ako ich mentalita ho k tomu predurčuje. Prvý môj kontakt s ním bol taký, že mi povedal ´dobrý deň´.
Už len to ma potešilo, že sa naučil aspoň pozdraviť. Niektorí hráči nevedia ani po desiatich rokoch pozdraviť po slovensky.“
Aj takto sa robí prvý dojem. Matsuoka ide ešte ďalej:
„Chcem sa učiť po slovensky, považujem to za veľmi dôležité.“
Nie preto, že musí. Ale preto, že chce zapadnúť.
Spokojnosť neskrýval ani generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík junior, ktorý vyzdvihol jeho typológiu:
Miláčik tribún
„Dlhodobo sme hľadali do stredu poľa presne takého hráča, akým je Daiki Matsuoka. Som nesmierne rád, že sa nám ho podarilo získať. Je to stredový hráč, ktorý je odlišný od tých, ktorých aktuálne máme, čím môže priniesť trénerovi nové možnosti a alternatívy."
"Do našej hry môže priniesť niečo nové, čo nám v nedávnej minulosti možno chýbalo. Verím, že sa rýchlo adaptuje a bude pre celý klub prínosom," dodal Kmotrík.
V Japonsku ho volali „Shuzo“ – podľa legendárneho tenistu a motivátora Shuza Matsuoku. Prečo? Pretože je energiou kabíny, hráčom, ktorý burcuje spoluhráčov aj vtedy, keď sa nedarí.
V poslednom klube bol miláčikom tribún. Fanúšikovia si ho vážili pre bojovnosť, obetavosť a reakcie, ktorými vedel strhnúť tím aj v prehratých zápasoch.
Nie je to hráč, ktorý sa schová.
Brazílska rana ho zocelila
Jeho prvá zahraničná skúsenosť v Grêmio Novorizontino (Serie B – v Brazílii) bola tvrdá. A otvorene to priznáva:
„Keď som odišiel do Brazílie, prakticky som nedostával šancu hrať. Prežíval som veľmi bolestné obdobie, počas ktorého som takmer stratil vieru vo vlastnú hodnotu a zmysel svojej existencie ako futbalistu. Práve vtedy mi ako prvá podala pomocnú ruku Avispa Fukuoka," priznal.
Po príchode do Bratislavy neskrýval Japonec nadšenie.
„Som nadšený z tejto novej výzvy v novej krajine, v inej časti sveta. Hneď na prvý dojem ma očaril nádherný štadión na Tehelnom poli. Z Japonska som zvyknutý na veľké štadióny a vysoké návštevy, teším sa na atmosféru, ktorú tu určite vytvoria naši fanúšikovia. Aj Bratislava ako mesto sa mi zatiaľ veľmi páči.“
Túži po Lige majstrov
Jeho cieľ je jasný:
„Chcem ukázať ľuďom, čo z futbalu viem, a odohrať za Slovan čo najviac dobrých zápasov. Rád veľa behám, získavam lopty a obetujem sa pre tím.“
Svoje ambície netají: „Mojím snom je hrať so Slovanom Ligu majstrov.“
Slovan oznámil jeho príchod ešte pred zápasom s DAC Dunajská Streda ako štvrtú zimnú posilu. Úradujúci majstri tak siahli po netradičnom, no dátami overenom profile hráča, ktorý má potenciál priniesť do stredu poľa energiu, pohyb a nový impulz.