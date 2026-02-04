V lete mal ísť do veľkoklubu za milióny eur. Oživí Slovan odstavený klenot?

Milióny lietajú, opory miznú a reštarty kariér sa predávajú ako riešenia, hoci často ide len o dobre zabalenú nádej. Kluby hovoria o ambíciách, no realita kádrov ich pravidelne dobieha rýchlejšie než prvý jarný výkop.
Slovenský futbal tak vstupuje do druhej polovice sezóny s plnými vreckami otáznikov – a niektoré z nich majú cenovku, za ktorú by inde kupovali istotu, nie vieru.
Už v sobotu sa znovu roztočí kolotoč Niké ligy a začne sa jarná časť sezóny 2025/26 – čas, keď sa prestupové reči konfrontujú s trávnikom.
Jeden z najväčších obchodov zimy sa zrodil v Dunajskej Strede. FC DAC 1904 predal maďarského reprezentanta Damira Redzica do Red Bullu Salzburg a urobil to vo veľkom štýle. Kým Transfermarkt ho oceňoval na 1,5 milióna eur, rakúsky gigant vytiahol z peňaženky až 4,75 milióna. Obchod, ktorý v lige zarezonoval okamžite.
Náhrada z iného príbehu
Redzic za sebou zanechal čísla aj dojem. Sedem gólov v štrnástich zápasoch, titul najlepšieho hráča DAC-u za jeseň 2025 a siedme miesto v historickej tabuľke najdrahších odchodov zo slovenskej ligy. Dunajská Streda ho speňažila, ale otázka znie, či ho dokáže aj nahradiť.
Reakcia DAC prišla, ale na inom poste. Matúš Kmeť sa vracia do známeho prostredia, hoci po netradičnej zámorskej epizóde. Dvadsaťpäťročný pravý obranca či stredopoliar prichádza z Minnesoty United na hosťovanie do konca sezóny s opciou.
V MLS si síce nepripísal ani jeden štart, no v Európe nezaháľal – minulý rok odohral 23 ligových zápasov v drese Górnika Zabrze po vedením krajana Michala Gašparíka.
Predtým stihol na Slovensku nazbierať 124 ligových duelov v Ružomberku a Trenčíne. DAC získava hráča s praxou, no bez zápasovej istoty z top ligy.
Reštart menom Markovič
Už v sobotu sa však pôjde od slov k činom. Druhá Dunajská Streda hostí (o 18.00 vysiela Dajto) lídra zo Slovana Bratislava a oba tímy delí jediný bod. Šláger na úvod jari prichádza v čase, keď sa kádre ešte stále hýbu a nie všetky karty sú rozdané.
V Slovane sa o potrebe zmien hovorilo otvorene už v decembri. Vladimír Weiss bez prikrášľovania pomenoval realitu:
„Niektorí hráči musia odísť, pretože sem nepatria. Jednu, dve či tri posily musíme získať, aby sme mohli bojovať o titul.“
O mesiac neskôr však Slovan stojí na štarte jari len s jednou oficiálnou posilou. Svetozar Markovič prišiel z Plzne za približne 800-tisíc až jeden milión eur a s ním aj spomienky na časy, keď bol považovaný za jeden z najväčších srbských talentov.
V roku 2020 bol ako 17-ročný nominovaný na Golden Boy, pravidelne hrával za Partizan Belehrad a jeho meno znelo Európou.
Tolič na odchode, Slovan hľadá riešenie
Dnes má podľa Transfermarktu stále hodnotu 3,5 milióna eur, hoci skôr ako odraz aktuálnej výkonnosti pôsobí toto číslo ako spomienka na nenaplnený potenciál. Navyše, do Bratislavy prišiel v neideálnom fyzickom stave – proti CSKA Sofia odohral len druhý polčas, proti Gangwonu približne hodinu. Slovan verí v reštart. Času však veľa nemá.
Otvorená zostáva aj otázka Marka Toliča. Chorvátsky technik bol v posledných sezónach jedným z rozdielových hráčov Slovana a fanúšikov bavil nielen číslami, ale aj finesami. V odvete play-off proti Midtjyllandu rozhodol dvoma gólmi o víťazstve 3:2 a jeho typická finta sa stala poznávacím znamením.
Teraz má namierené do Číny, konkrétne do FC Če-ťiang. Hoci jeho trhová hodnota je dva milióny eur, Slovan inkasuje zrejme menej. Dôvod je prozaický – zmluva platí len do leta. Aj tu ide o obchod s realitou.
Jankovič znel ako sci-fi
Ako možná náhrada sa črtá Niko Jankovič. Dvadsaťštyriročný Chorvát odmietol ruský Rubin Kazaň, ktorý mu podľa chorvátskych zdrojov ponúkal 550-tisíc eur ročne a 200-tisíc podpisový bonus. Namiesto toho má uprednostniť hosťovanie v Slovane. V Rijeke pritom ešte nedávno patril medzi kľúčových hráčov – podieľal sa na zisku titulu aj pohára a v dvoch sezónach strelil 22 gólov.
Jeho pád z pozície lídra súvisel najmä s napätými vzťahmi s trénerom Víctorom Sánchezom. Dnes má trhovú hodnotu 3,5 milióna eur, hoci ešte v lete 2025 bola až 6,5 milióna.
V auguste 2025 sa dokonca hovorilo o dohode Rijeky s Fenerbahçe na sume 5,6 milióna eur. Slovan by ho mohol získať na hosťovanie s opciou v hodnote 2 až 2,5 milióna – obchod, ktorý by ešte nedávno znel ako sci-fi.
S trochou nadsázky by sa dalo napísať: Slovan prepisuje súpisku na „-ič“. Tolič sa chystá von, Markovič je tu a Jankovič čaká na razítko.
Detail, ktorý neunikne
Finalizuje sa príchod Adama Grigera z Hradca Králové. Dvadsaťjedenročný útočník by mal prísť na hosťovanie do konca roka 2026 s opciou. Pikantným detailom je, že rokovania mal viesť športový riaditeľ Róbert Vittek, ktorého dcéra je hráčovou partnerkou.
Paradoxom zimy však ostáva fakt, že najväčší prestup urobil klub bojujúci o záchranu. AS Trenčín predal Saniho Suleimana do RB Lipsko za rekordnú sumu – garantovaných päť miliónov eur, ktoré sa s bonusmi môžu vyšplhať až na šesť.
Zaujímavý obchod zrealizovala aj Žilina. Brankár Ľubomír Belko zamieril do nórskeho Viking Stavanger a s bonusmi môže prestup dosiahnuť 1,5 milióna eur. Belko sa tak stal najdrahším brankárom v histórii Žiliny a druhým najdrahším, ktorý odišiel zo slovenskej ligy.