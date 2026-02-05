Slovan získal klenot za milióny. Ak ho chce udržať, zaplatí nevídanú sumu

Niko Jankovič.
Niko Jankovič. (Autor: Skslovan.com)
Pavol Spál|5. feb 2026 o 22:25
Koľko to bude Slovan stáť?

Slovan Bratislava získal hráča s veľkým potenciálom, ktorý je stále vo futbalovo ideálnom veku. Niko Jankovič má iba 24 rokov a na Tehelné pole prichádza ako náhrada za Marka Toliča.

Slovenský majster našiel riešenie v Chorvátsku. Novou tvárou Slovana sa stal stredopoliar HNK Rijeka, ktorý prichádza do Bratislavy na ročné hosťovanie s opciou na prestup.

Podľa špecializovaného serveru Transfermarkt sa jeho aktuálna trhová hodnota pohybuje na úrovni 3,5 milióna eur, čo z neho robí posilu s potenciálom okamžite zapadnúť do základnej zostavy a vyplniť výraznú medzeru po odchode Toliča.

Ešte v lete 2025 pritom patrila Jankovičovi oveľa vyššia cenovka – 6,5 milióna eur.

Jeho pád z pozície lídra v Rijeke súvisel najmä s napätými vzťahmi s trénerom Víctorom Sánchezom. V auguste 2025 sa dokonca hovorilo o dohode medzi Rijekou a Fenerbahçe Istanbul na sume 5,6 milióna eur, no prestup sa napokon nezrealizoval.

Zaplatí Slovan štyri milióny?

„Slováci budú môcť Jankovićovu zmluvu odkúpiť za vopred stanovenú sumu štyri milióny eur. Táto suma je nemenná, no opcia nie je povinná,“ uviedol novinár Danijel Vukušič z denníka Novi List.

Ak by sa Slovan rozhodol túto opciu uplatniť, Jankovič by sa stal najdrahším hráčom v dejinách slovenskej ligy smerom dnu. Jednoznačne. Podľa oficiálnych zdrojov Slovan doteraz najviac inkasoval za jedného hráča približne milión eur, hoci v prípade Andraža Šporara mohla byť suma vyššia.

„Všetko bude závisieť od toho, ako sa 24-ročný futbalista presadí v Slovane a do akej miery si získa dôveru nového trénera Vladimíra Weissa,“ doplnil Vukušič.

Najlepšie riešenie

„Nech už to dopadne akokoľvek, rozchod – hoci len dočasný – je v tejto chvíli najlepším riešením pre klub aj hráča. Možno sa Niko v Bratislave „resetuje“ a vráti sa k svojim najlepším výkonom. S Rijekou ho pritom viaže len nedávno predĺžená a pomerne štedrá zmluva až do januára 2029," dodal Novi List.

Dvadsaťštyriročný Chorvát mal v januári aj finančne lukratívne ponuky. Podľa chorvátskych zdrojov odmietol ruský Rubin Kazaň, ktorý mu ponúkal 550-tisíc eur ročne a 200-tisíc eur ako podpisový bonus. Namiesto toho uprednostnil hosťovanie v Slovane.

„Za posledné mesiace si toho tento chlapec prežil naozaj veľa. Od radosti z double (titul a národný pohár, pozn. red.), cez chorobu v rodine, nerealizovaný prestup do Fenerbahçe, červenú kartu v Arménsku, až po prudký pád formy a stratu statusu nielen v základnej zostave, ale dokonca aj v širšom kádri. Tréner Sánchez ho neposielal ani na lavičku – končil na tribúne,“ pripomenul Vukušič.

Bol kľúčový hráč

"Fanúšikov HNK Rijeka obzvlášť podráždila situácia, keď kamery zachytili Jankoviča v lóži, ako spolu s ďalšími hráčmi mimo hry scrolluje v mobile, zatiaľ čo jeho spoluhráči na ihrisku bojovali o každý meter a s napätím sa snažili uhrať aspoň bod," opisuje novinár.

„Výsledok? Dohodnuté riešenie, ktoré je v tejto chvíli jediné rozumné pre hráča aj klub. Najviac môžu v prvej fáze získať Slovan a Janković – a ak sa scenár naplní, o rok z toho bude profitovať aj Rijeka. Buď návratom futbalistu, ktorý je opäť tým ,starým Nikom‘, alebo štyrmi miliónmi eur, ktoré Slováci zaplatia ako prestupovú čiastku,“ uzatvára Novi List.

Na snímke vľavo Marko Tolič (Slovan) sa teší z gólu, vpravo prekonaný brankár Ľubomír Belko (Žilina) počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.
Na snímke vľavo Marko Tolič (Slovan) sa teší z gólu, vpravo prekonaný brankár Ľubomír Belko (Žilina) počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina. (Autor: TASR)

Jankovič pritom ešte nedávno patril medzi kľúčových hráčov úradujúceho majstra Chorvátska. Podieľal sa na zisku titulu aj pohára a v dvoch sezónach strelil 22 gólov.

Náhrada za Toliča

Do Slovana prichádza ako náhrada za tridsaťročného Marka Toliča, ktorý bol jednou z hlavných opôr ´belasých´. Chorvátsky technik patril medzi rozdielových hráčov, fanúšikov bavil číslami aj finesami a v odvete play-off proti Midtjyllandu rozhodol dvoma gólmi o víťazstve 3:2. Jeho typická finta sa stala poznávacím znamením.

Tolič zamieril do Číny, konkrétne do klubu FC Če-ťiang. Hoci jeho trhová hodnota je približne dva milióny eur, Slovan pravdepodobne inkasuje menej – dôvodom je končiaca zmluva, ktorá platila už len do leta tohto roka.

„Rokovania o príchode Nika Jankoviča boli veľmi náročné a zdĺhavé, no napokon úspešné. Vidíme v ňom obrovský potenciál a bol našou prvou voľbou pri hľadaní náhrady za odchádzajúceho Marka Toliča,“ povedal generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

Tretia posila

„V poslednom období mal Niko menší herný výpadok, preto sme zvolili formu ročného hosťovania do konca januára 2027 s opciou na trvalý prestup. Práve opcia bola pre nás kľúčová – bez nej by sme do toho nešli. Veríme, že Niko svoj potenciál potvrdí a bude pre nás prínosom," dodal Kmotrík.

Na Tehelnom poli prevezme Jankovič po Toličovi ikonické číslo 10. Symbolicky aj príbehovo – obaja vyrastali v akadémii Dinama Záhreb.

Jankovič je treťou januárovou posilou Slovana Bratislava. Ešte pred ním belasí priviedli Svetozara Markoviča, stopéra so skúsenosťami z medzinárodného futbalu, ktorý má spevniť defenzívu, a dvadsaťjedenročného útočníka Adama Grigera, od ktorého si klub sľubuje zvýšenie konkurencie a väčšiu údernosť v zakončení.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

