Treťoligový šláger ovládla košická Slávia TU, posila okorenila domácu premiéru gólom

Hostia sa ešte snažili s výsledkom niečo urobiť a napokon sa im osem minút pred koncom podarilo dostať loptu do siete domácich, keď si strieľaný center striedajúceho Samuela Kovalčina zrazila do vlastnej bránky košická obrana.

„Takto nejako sme si to predstavovali, ten ideálny scenár. Prvý polčas to bolo veľmi vyrovnané, šance boli na obidvoch stranách, ale sme radi, že sme otvorili my ten zápas gólom a potom pridali ďalšie, takže to už bolo v našej réžii. Po polčase sme si v šatni povedali nejaké veci a zafungovalo to na výbornú,“ hodnotil dôležité víťazstvo v treťoligovom šlágri najmä po minulotýždňovom zakopnutí na ihrisku Námestova.

Lákadlom bol aj posun v tabuľke a možnosť pomôcť Slávii TU k víťazstvu v tretej lige a možnému posunu do druhej: „Chceme vyhrať každý zápas, a keď vyhráme, tak ostaneme prví, čiže to už potom bude na vedení, čo sa bude diať v ďalšej sezóne.“

Na novom pôsobisku nemal problém zapadnúť do šatne: „Som rád, že som mohol ostať v tretej lige. Slávia mala záujem a záujem prísť som mal aj ja. S väčšinou chalanov sa poznám, či už ako so súpermi z ihriska alebo aj mimo neho,“ poznamenal s vedomím, že prískočné aj poplatok za prvý gól budú niečo stáť.

Mali minimálne na bod, ale…

Nešťastná dvanásťminútovka z úvodu druhého polčasu môže Vranovčanov mrzieť o to viac, že najmä v prvom polčase mali viacero dobrých šancí.

„Tak ako sme to mali dobre rozbehnuté, tak rýchlo sme to stratili. Ktovie ako by zápas vyzeral, keby sme išli do vedenia. Myslím, že dnes sme mali minimálne na jeden bod. Mrzí nás najmä to, že sme v úvode druhého polčasu inkasovali tri rýchle góly, čo bolo potom ťažké zvrátiť,“ rozhovoril sa po zápase striedajúci Erik Burcák, ktorého ohlásil ako strelca jediného gólu zápasu a až v oficiálnom zápise sa to menilo.