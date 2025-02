Súťaž bude kvalitnejšia a zrejme aj vyrovnanejšia. Líder tretej ligy očakáva náročnú jar

V súťaži máte najlepšiu obranu, no v príprave ste inkasovali pomerne veľa gólov. Čím to bolo? Je to niečo, čo vás znepokojuje, alebo bola to len súhra okolností?

Myslím si, že príčinami boli zdravotné problémy najskúsenejších hráčov v obrannej formácii, pre ktoré nemohli nastúpiť, a aj často sa meniacou formáciou v obrane, kde sme skúšali rôzne varianty a systémy. Súhra a organizácia obrannej činnosti tak zaostávala za jesennou časťou.

Prichádza k vám na hosťovanie Matej Podstavek z Lokomotívy, ktorý na jeseň pravidelne hrával. Rátate s ním do základnej zostavy?

Matej je skúsený obranca, o ktorého sme mali záujem už skôr. Sme radi, že sa k nám pripojil. Ak bude podávať výkony ako na jeseň, bude prínosom pre mužstvo. Verím, že sa presadí a udomácni v základnej zostave.