ONLINE: KFC Komárno - MFK Zvolen dnes, Niké liga LIVE (baráž, odveta)

Futbalisti KFC Komárno a MFK Zvolen dnes hrajú odvetu baráže Niké ligy.
Vďaka druhému miestu v druhej lige zabojuje o postup Zvolen, Komárno obsadilo predposlednú priečku a posnaží sa o zotrvanie v najvyššej súťaži.
Prvý zápas vyhral Zvolen tesne 1:0.
ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Zvolen ( Niké liga, baráž o postup, odveta, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - baráž o udržanie 2025/2026
23.05.2026 o 20:30
2. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Komárno privíta vo ViOn Aréne futbalistov MFK Zvolen s jediným cieľom – zachrániť sa v Niké lige. Zverenci trénera Norberta Czibora na pôde druholigistu padli 0:1 – o všetkom rozhodol skúsený forvard Jakub Sylvestr. V lepšej pozícii sú tak po polovici baráže Zvolenčania. Nutno však poznamenať, že druholigista ešte v baráži nikdy od jej zavedenia neuspel. A to ani napriek niekoľkým víťazstvám v prvých zápasoch. „Mali sme zlý vstup do zápasu, mali sme úplne iný herný plán. V prvom polčase to bol jednoduchý futbal, bolo tam strašne veľa osobných súbojov. Pripravovali sme sa na to, bolo to o prechodoch. Druhý polčas bol už o niečom inom. V ňom sme herne dominovali, ale treba vyzdvihnúť brankára Krejčího, ktorý podržal Zvolen. Robili sme veľa individuálnych chýb. Mali sme iba dva dni na regeneráciu a prípravu po poslednom ligovom dueli. Chalani sú vyčerpaní po mentálnej i fyzickej stránke. Je to ťažká situácia, zase sme pod tlakom, no pokúsime sa s tým niečo urobiť v odvete,” povedal po prvom dueli tréner Komárna. Jeho náprotivok Dušan Tóth označil šance na postup, respektíve udržanie sa, za rovnomerne rozdelené.
Vitajte pri textovom online komentári odvetného futbalového zápasu baráže o udržanie sa v rámci slovenskej Niké ligy. Proti sebe nastúpia KFC Komárno a MFK Zvolen. Zápas sa začne o 20:30.
Konečné tabuľky Niké ligy
Skupina o titul
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body