VIDEO: Bola lopta za čiarou už skôr? Šláger tretej ligy Západ rozhodla penalta

BRATISLAVA. Do konca III. ligy Západ ostáva sedem kôl a situácia na čele tabuľky je naďalej poriadne zamotaná.

Bol to veľmi dobrý zápas, ktorá mala výbornú úroveň, možno aj vyššiu ako treťoligovú. Na oboch stranách nastúpili veľmi dobrí futbalisti.

V šlágri kola ste prehrávali, no napokon ste zvíťazili nad Interom 2:1 . Čo podľa vás rozhodlo?

Všetky štyri mužstvá boli už počas jarnej časti na čele tabuľky. „Musel by som byť Nostradamus, aby som vedel predpovedať, koľko zmien ešte nastane na čele do konca súťaže,“ vravel v rozhovore pre Sportnet tréner ŠKF Sereď RICHARD SLEZÁK.

Hostia sa dostali do vedenia, my sme urobili v strednej zóne hrubú chybu, prepadli sme a po kontre nám dali gól.

Herne to bolo z našej strany výborné, ešte raz musím pochváliť chalanov. Podľa mňa herne sme boli zaujímavejší, ale samozrejme, Inter tiež zaujal individuálnymi schopnosťami jednotlivých hráčov.

Inter poslal do vedenia po polhodine hry Juraj Piroska, no ešte pred prestávkou ste stihli vyrovnať akrobatickými nožničkami Mareka Výbošťoka. Rozhodujúci gól dal v 84. minúte z penalty Sebastian Nagy. Ako ste prežívali celý priebeh zápasu?

Mužstvo však stále išlo za tým, čo sme si pred zápasom predsavzali a nakoniec sme výsledok otočili.

Mohli sme ten zápas uzavrieť, mali sme dobrú šancu aj na tretí gól, ale s tou koncovkou je to u nás niekedy jalové. Vypracujeme si veľa šancí, ale nepremieňame ich. Ale nakoniec sme to zvládli a chlapci sa veľmi tešila.

Vášmu pokutovému kopu predchádzala zaujímavá situácia. Ako ste ju videli z lavičky?

Kopali sme trestný kop, lopta išla do brvna. Či skončila pred čiarou alebo za ňou, to ťažko hodnotiť. Niektorí hovorili, že už to bolo za čiarou.

Každopádne lopta sa odrazila von z brány, hlavičkoval tam náš hráč a rozhodca odpískal jedenástku. Premenili sme ju a vyhrali sme.

VIDEO: Priamy kop Serede a následná skrumáž pred bránou v zápase s Interom