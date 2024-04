Hráči sa zoznamovali v šatni pred zápasom. Tradičný klub ide na hranici možného

„V kádri neostal nikto. Vyzeralo to tak, že sa odhlásime zo súťaže. Zo zväzu sme sa však dozvedeli podmienky, ktoré sú dosť kruté. Boli by sme preradení až do najnižšej súťaže a k tomu by sme museli zaplatiť pokutu päťtisíc eur,“ vysvetľoval manažér klubu Michal Bobek.

V obci s 1700 obyvateľmi v okrese Čadca tak začali zháňať hráčov, aby dôstojne dohrali súťaž. Pomerne vysoký bodový zisk dáva tímu šance na záchranu a i v prípade vypadnutia by padli iba o súťaž nižšie a nemuseli by začať budovať všetko od začiatku.

„Motiváciou pre nás bolo aj to, že máme dostatočný počet odchovancov, ktorí môžu hrať krajské súťaže. Dlhé roky sme hrali na pomerne vysokej úrovni a vytvárali sme pozitívne vzory u mládeže.

Na futbal sa hlásilo dosť veľa mladých chlapcov, ktorí dorastajú do veku mužského futbalu. Čakáme, že v lete by nám to mohlo priniesť ovocie,“ uviedol manažér klubu.

Predpokladá, že z odchovancov by vedeli zostaviť káder, ktorý by neurobil hanbu v krajských súťažiach.