Malá obec je tretia v regióne, ťahá ju srdciar v životnej forme. Sme mierne šokovaní, krúti hlavou

V ankete Jedenástka jesene IV. ligy ZsFZ ste dostali najviac, deväť hlasov. Čo to pre vás znamená?

Vôbec som to nečakal. Keď som si otvoril článok, v ktorom to bolo uverejnené, mierne ma to zaskočilo. Bol to skvelý pocit. Znamená to pre mňa nesmierne veľa. Pre chlapca z dediny, ktorý celý život hrá za svoj klub, v ktorom vyrastal.