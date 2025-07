Porážali favoritov, strácali body s outsidermi. Vďaka reorganizácii a nezáujmu však postupujú

Raslavice si pripísali viacero cenných výsledkov proti silným súperom, no body strácali proti outsiderom, čo ich pripravilo o ešte lepšie umiestnenie v tabuľke.

S takýmto umiestnením sa pred štartom ligy príliš nepočítalo, no tréner DANIEL VANTA (32) a jeho mužstvo ukázali veľký potenciál. Práve tréner dokázal spojiť mladších a skúsenejších hráčov, vybudovať pevný kolektív a vštiepiť tímu hernú identitu aj štýl.

Po reorganizácii súťaží a vzhľadom na to, že viaceré kluby s mládežníckymi akadémiami na východe Slovenska neprihlásili svoje tímy U23 do tretej ligy, sa Raslavice posunuli do tejto vyššej súťaže.

O príprave na novú sezónu pod hlavičkou SFZ sme sa rozprávali s trénerom Danielom Vantom.