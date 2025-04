Prehral dôležitý súboj o záchranu. Ružomberok má staronového trénera, ktorý odišiel za 100-tisíc

RUŽOMBEROK. Futbalisti MFK Ružomberok neprežívajú najlepšie obdobie. Cez víkend v Niké lige podľahli poslednej Banskej Bystrici 1:2 a sú na predposlednej pozícii, ktorá by znamenala baráž.

Na lavičke MFK údajne končí Norbert Hrnčár a nahradiť by ho mal Ondřej Smetana, ktorý v klube pôsobil ešte pred polrokom.

Práve Smetana dopomohol klubu k senzačnému vyradeniu Hajduku Split, no Ružomberčania potom šokujúco vypadli na pôde arménskeho klubu FC Noah, keď doma vyhrali 3:1, no v odvete prehrali 0:3.

"Stále to bolí, ale začíname novú cestu a musíme pracovať ďalej. Všetko má nejaký vývoj. Ľudia si myslia, že všetko by malo byť hneď, ale chce to čas," vravel Smetana v septembri 2024 v rozhovore pre Sportnet.