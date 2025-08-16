Hralo sa v úmornej horúčave. Hostia zostali v autobuse, ale debakel z toho nebol

RIMAVSKÁ SOBOTA. V prvej polovici jarnej časti futbalisti MŠK Rimavská Sobota zaknihovali niekoľko vysokých víťazstiev na domácej pôde.
Úvod aktuálneho ročníka III. ligy Stred im však nevyšiel podľa predstáv. Po dvoch kolách mali na konte iba jeden bod za domácu remízu s Bytčou a po prehre v Podkoniciach.
Podobnú bilanciu mal aj nováčik súťaže MŠK Kysucké Nové Mesto, ktoré v prvom kole prehralo v Podkoniciach a v druhom remizovalo s béčkom Banskej Bystrice.
Vo vzájomnom súboji týchto dvoch tímov domáci už po štyroch minútach viedli 2:0.
Fanúšikovia si už mädlili ruky, že zase uvidia sedem-osem gólov v bránke súpera, hostia sa však vrátili do zápasu a mali šancu aj na vyrovnanie.
Rimavskosoboťania napokon zvíťazili 3:1.
Brazílčan blízko hetriku
V úvode zápasu sa dvakrát presadil brazílsky stredopoliar Matheus Saturnino Matos.
V 3. minúte zúžitkoval výborný center od Jána Ferleťáka a skóroval hlavou, o necelú minútu zase využil prihrávku od krajana Ruama Kevina a brankára hostí prekonal ľavačkou.
„To sme ešte asi boli v autobuse. Prišli sme bez troch obrancov a jedného útočníka, ale to nikoho neospravedlňuje pri tých rýchlych góloch. Boli tam detinské chyby, odkrývali sme priestor a za to sme pykali,“ vravel tréner hostí Slavomír Zátek.
Matheus mohol dovŕšiť dokonalý hetrik, keď v 16. minúte strieľal v páde pravou nohou, ale lopta sa od žrde odrazila von.
„Potom sme sa zobudili a dali sme kontaktný gól. Mohli sme aj vyrovnať. Polčas sme uzavreli výsledkovo aj herne dobre,“ skonštatoval Zátek.
Jeho mužstvo po nevydarenom úvode hralo aktívnejšie, vyrovnávajúci gól strelil po peknej akcii Lukáš Martinček, ale dve ďalšie veľké šance mal aj Róbert Kadura.
Hru ovplyvnila aj úmorná horúčava, ktorá pocitovo bola nad štyridsať stupňov. Ťažko to znášali aj fanúšikovia na tribúne, nieto hráči na ihrisku.
„V druhom polčase to už domáci umne uhrali. Keď dali tretí gól, už bolo rozhodnuté. V tejto horúčave sme už nemali sily to zdramatizovať,“ doplnil tréner hostí.
„Nie sme zvyknutí na také slnečné a teplé počasie,“ poznamenal žartom.
Tretí gól domácich padol v 55. minúte, po centri Cadua dorážal loptu do siete Milan Michal Sučák, ale zaváňalo to vlastným gólom.
Milo prekvapený úvodom
Kysucké Nové Mesto v minulej sezóne obsadilo v IV. lige Stred tretie miesto. Do tretej najvyššej súťaže bolo zaradené po tom, čo sa po odhlásení Hamšíkovej akadémie uvoľnilo ešte jedno miesto.
V prvom kole sa nováčik dlho držal v Podkoniciach, síce prehral 0:2, no oba góly inkasoval v samom závere.
„Bol som milo prekvapený, ako sme vstúpili do súťaže,“ uviedol tréner Zátek.
Pred druhým kolom s béčkom Banskej Bystrice hralo Kysucké Nové Mesto aj pohár. V Slovnaft Cupe zvíťazilo na pôde ZFC 1939 Trenčín 4:2.
Následne remizovalo s rezervou Dukly 1:1.
„Posledných dvadsať minút sme už po pohárovom zápase nemali sily na záverečný tlak. Ani v tom zápase sme však nesklamali,“ zdôraznil.
„Väčšinou hrajú tí chlapci, ktorí si postup vybojovali. Už v úvodných zápasoch sa mohli presvedčiť, že na to majú. Postupne naberieme skúsenosti a bude to lepšie a lepšie,“ vyhlásil Zátek.
Obvolal celé Slovensko
Rimavská Sobota vyhrala v príprave všetky zápasy, niektorí už ju radili medzi favoritov súťaže.
Lenže to ešte nikto nemohol tušiť, že hneď v prvom kole sa jej zrania dvaja stopéri.
Hugo Ciprus má roztrhnutý predný krížny väz v kolene, v septembri ho čaká operácia a následná dlhá rekonvalescencia.
Brazílčan Cortes sa budúci týždeň už pravdepodobne môže zapojiť do tréningového procesu, ale stále cíti bolesť.
Športový riaditeľ Jozef Pisár sa snaží riešiť situáciu, ale nie je to jednoduché. „V pondelok som obvolal celé Slovensko, všetky kluby prvej i druhej ligy, ale v tomto čase je už veľmi náročné nájsť hráča. Iba jeden futbalista povedal, že si to premyslí, ale ešte sa mi neozval,“ vysvetľoval niekdajší výborný kanonier.
S prvou dvadsaťminútovkou bol spokojný. „Prvých pätnásť-dvadsať minút bolo fantastických. Vtedy ešte vládali aj tí hráči, ktorí mali tréningové výpadky pre zranenie či chorobu. Potom sme však začali kopiť chyby. Svoje spravila aj horúčava, sily rýchlo ubúdali,“ zhodnotil zápas s nováčikom Pisár.
„Tento výsledok nám však veľmi pomôže. Získali sme veľmi cenné tri body,“ uzavrel Pisár.