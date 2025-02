Blíži sa reorganizácia. Záväzný záujem o treťoligové béčka majú kluby oznámiť do 20. februára

Novinkou je, že zaniknú farmy, avšak ligové mužstvá a kluby so štatútom akadémií môžu prihlásiť svoje B-tímy do tretej ligy.

Koncom budúceho týždňa už bude jasnejšie, aké bude zloženie jednotlivých skupín. Kluby, ktoré majú nárok prihlásiť svoje béčko do tretích líg, sa totiž musia do 20. februára vyjadriť, či túto možnosť využijú.

Na otázku Sportnetu to potvrdil aj Slovenský futbalový zväz prostredníctvom hovorcu Juraja Čurného.

„Deadline na oznámenie záväzného záujmu o prihlášku béčka do nových troch tretích líg majú ligové kluby a kluby so štatútom akadémie do 20.2.2025,“ uviedol zväz.