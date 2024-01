Ďalší stávkarský podvod? Rozhodca si vymýšľal penalty. Smutné, uviedol Kadlec

Na to, že v druhom polčase padne viac ako 2,5 gólu bolo stavených približne 80-tisíc eur.

V 69. minúte sa kopala jedenástka na druhej strane. Po súboji skončil na zemi Kadlec. Rozhodca však videl jeho priestupok. „Žiadny faul to odo mňa nebol,“ prisahal.

„Škandál bol dovŕšený v 89. minúte, keď na pokyn oboch asistentov kopal rakúsky tím pokutový kop za údajnú ruku stopéra Jaromíra Srubka. Toho pritom trafila lopta do brucha,“ píšu české noviny.

„Od začiatku to bolo jasné ovplyvňovanie zápasu,“ napísal na sociálnu sieť X útočník Slovácka Ondřej Mihálik.

„Ani jedna penalta nebola. Cez VAR by to vôbec neprešlo,“ hnevá sa Kadlec.

Podozrivé veci sa diali už cez prestávku. Tureckí rozhodcovia nariadili päťminútovú pauzu, no dohadovali sa pätnásť minút, zatiaľ čo nervózni hráči v daždi postávali na trávniku.

„Futbalisti Rapidu sa nám ospravedlňovali. Nemohli za to. Rozhodcovi bolo jedno, proti komu nariadi penaltu a kto dá gól. Pískali všetko okolo šestnástky, otáčali zákroky,“ popísal kapitán, ktorý sa po návrate do hotela dozvedel, koľko peňazí bolo na bežný prípravný zápas stavených. „Je to smutné,“ krútil hlavou kapitán Slovácka.

„Myslel som si, že som vo futbale zažil všetko, ale obeťou stávkarského podvodu som ešte nebol,“ na sociálnej sieti X napísal Michal Kadlec.

Slovák Patrik Blahút odohral 45 minút. Na svoju premiéru za Slovácko zrejme nikdy nezabudne...