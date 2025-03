Prišiel, videl, rozhodol. Liverpool spasil striedajúci hrdina, Barcelona vyhrala aj oslabená

V Parku Princov rozvlnil v 20. minúte sieť Chviča Kvaracchelija, no po preskúmaní systémom VAR zásah neplatil pre ofsajd.

Parížania boli územne aj strelecky výrazne aktívnejším mužstvom, regulárny gól sa im však vsietiť nepodarilo a víťazstvo hostí v závere zariadil striedajúci Elliott.

V mníchovskej Allianz Arene šli do vedenia domáci. V 9. minúte centroval do pokutového územia Michael Olise a hlavičkou poslal loptu do siete Harry Kane.

Začiatkom druhého polčasu potrestal Jamal Musiala chybu Matej Kovářa, ktorému z rúk vypadla lopta - 2:0.