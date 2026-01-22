Škrinarovo Fenerbahce prehralo s anglickým tímom. Lyon si vybojoval priamy postup

Futbalisti Olympique Lyon si vybojovali priamy postup do osemfinále Európskej ligy. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v 7. kole ligovej fázy na pôde Young Boys Bern 1:0. Slovenský brankár Dominik Greif tentoraz nechytal, prednosť dostal Remy Descamps.
- ONLINE: FC Viktoria Plzeň - FC Porto dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)
- ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Aston Villa dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)
- ONLINE: YB Bern - Olympique Lyon dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)
Feyenoord Rotterdam zdolal doma rakúsky Sturm Graz 3:0, slovenský reprezentant Leo Sauer sa dostal na ihrisko v 71. minúte.
Bez prehry sú naďalej futbalisti Plzne. Nad FC Porto viedli 1:0 gólom Lukáša Červa zo 6. minúty, ale na konci polčasu išiel predčasne pod sprchy Matěj Vydra. Napokon hostia využili početnú výhodu až na konci duelu, keď vyrovnal Deniz Gül.
Slovenskú stopu mal aj zápas v Istanbule, domáci Fenerbahce prehral s Aston Villou 0:1. O triumfe anglického tímu rozhodol Jadon Sancho. V drese domácich odohral celý duel obranca Milan Škriniar.
V závere však dostal žltú kartu a nepomôže tureckému tímu v poslednom zápase ligovej fázy.
Priamo do osemfinále Európskej ligy postúpi najlepších osem tímov. Ďalších šestnásť na 9. - 24. mieste zabojuje o vyraďovaciu časť v play off. Pre posledných dvanásť tímov sa účasť v súťaži končí.
Európska liga - 7. kolo:
Brann Bergen - FC Midtjylland 3:3 (1:2)
Góly: 19. Holm, 68. Kornvig (z 11 m), 90+10. Soltvedt (z 11 m) – 6. Billing, 31. Brumado, 70. Erlič
Young Boys Bern - Olympique Lyon 0:1 (0:1)
Gól: 45+1. Maitland-Niles
/D. Greif (Lyon) na lavičke náhradníkov/
FC Viktoria Plzeň - FC Porto 1:1 (1:0)
Góly: 6. Červ - 90. Gul, ČK: 45.+4 Vydra (Plzeň)
PAOK Solún - Real Betis 2:0 (0:0)
Góly: 67. Živkovič, 86. Giakoumakis (z 11 m)
Malmö FF - Crvena Zvezda Belehrad 1:0 (1:0)
Gól: 16. Kostov
SC Freiburg - Maccabi Tel Aviv 1:0 (0:0)
Gól: 82. Matanovič
Feyenoord Rotterdam - Sturm Graz 3:0 (1:0)
Góly: 5. Watanabe, 68. Hadj Moussa, 90. Borges
/L. Sauer (Feyenoord) nastúpil za domácich v 71. minúte/
Fenerbahce Istanbul - Aston Villa 0:1 (0:1)
Gól: 25. Sancho
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral za domácich celý zápas/
FC Bologna - Celtic Glasgow 2:2 (0:2)
Góly: 59. Dallinga, 72. Rowe – 6. Hatate, 41. Trusty, ČK: 34. Hatate (Celtic)