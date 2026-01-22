ONLINE: Fenerbahce Istanbul - Aston Villa dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov Fenerbahce Istanbul a Aston Villa dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
V drese domácich nastúpi slovenský obranca Milan Škriniar.
ONLINE PRENOS: Fenerbahce Istanbul - Aston Villa (Európska liga LIVE, 7. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
22.01.2026 o 18:45
7. kolo
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Aston Villa
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola Európskej ligy medzi mužstvami Fenerbahce SK a Aston Villa FC
Turecký zástupca ťahá sériu štyroch víťazstiev, navyše sa v poslednom zápase naladil cenným triumfom 3:2 s Alanyasporom. V tabuľke európskej súťaže mu patrí 12. pozícia, zatiaľ čo sa Aston Villa nachádza so štyrmi bodmi viac na 3. mieste.
Sledovať budeme aj slovenského zástupcu v podobe obrancu Milana Škriniara, ktorý by nemal chýbať v drese domáceho tímu.
