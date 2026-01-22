ONLINE: YB Bern - Olympique Lyon dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov YB Bern a Olympique Lyon dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
V bráne hostí nastúpi slovenský reprezentant Dominik Greif.
Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: YB Bern - Olympique Lyon (Európska liga LIVE, 7. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
22.01.2026 o 18:45
7. kolo
YB Bern
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Prehľad
Rozhodca: Ağayev – Zeynalov, Amirali (AZE).
Prenos
Olympique Lyon
Francouzský klub v létě řešil finanční potíže a hrozbu vyloučení z ligy, o půl roku později se vyhřívá na čele tabulky Evropské ligy. Jedinou porážku Lyon přivezl ze Sevilly z utkání s Betisem, zbylých pět podzimních zápasů ale vyhrál a soutěž vede o skóre před Midtjyllandem a Aston Villou.
V Ligue 1 Olympique nestačí na vedoucí duo Lens – PSG, ale po třech vítězstvích v řadě drží čtvrté místo těsně za Marseille.
Spolehlivou jedničkou mezi tyčemi je slovenský brankář Dominik Greif, v největší hvězdu klubu se okamžitě po příchodu z Plzně vypracoval český reprezentant Pavel Šulc, který se trefil již dvanáctkrát a je jasně nejlepším střelcem Lyonu. Dvěma trefami přispěl i exsparťan Adam Karabec.
S kotníkem marodí křídelník Fofana.
Young Boys Bern
Šestinásobný švýcarský mistr z posledních osmi let nevstoupil dobře do roku 2026, v lize je po třech porážkách v řadě s hrozivým skóre 3:12 až šestý a výrazně mu hrozí po dlouhé době sezóna bez Evropy.
V letošním ročníku Evropské ligy Young Boys vybojovali tři vítězství a stejný počet porážek, v prosinci je domácí vítězství nad francouzským Lille 1:0 posunulo na postupové příčky s dvoubodovým náskokem.
Jasně nejlepším střelcem švýcarského mužstva je Chris Bedia, útočník z Pobřeží Slonoviny zapůjčený z Unionu Berlín nastřílel již 17 branek, úctyhodných 12 branek má na kontě zkušený záložník Fassnacht.
Za vyloučení z minulého kola pyká obránce Zoukrou, zranění jsou Colley a Hadžam.
Od léta hraje v Bernu i český záložník Dominik Pech, který si zatím připsal 22 startů, převážně z lavičky náhradníků.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.