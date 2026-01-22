ONLINE: FC Viktoria Plzeň - FC Porto dnes, Európska liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti tímov FC Viktoria Plzeň a FC Porto dnes hrajú zápas siedmeho kola ligovej fázy Európskej ligy 2025/2026.
V kádri Plzne figuruje aj staronová posila Slovák Patrik Hrošovský.
Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Viktoria Plzeň - FC Porto (Európska liga LIVE, 7. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska liga 2025/2026
22.01.2026 o 18:45
7. kolo
Plzeň
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Porto
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45. Český zápastupca v Európskej lige FC Viktoria Plzeň vyzve v dnešnom zápase FC Porto.
FC Viktoria Plzeň
Zverenci Martina Hyského hrajú v Európe zatiaľ naozaj parádne zápasy. Na svojom konte majú 10 bodov a pozitívne skóre 6:2. Plzni aktuálne patrí 14. pozícia. Svoj posledný zápas v Európskej lige odohrali na gréckej pôde proti domácemu Panathinaikosu Atény. Vo výbornom zápase sa zrodila remíza 0:0.
FC Porto
Hostia z Portugalska sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 13 bodov a aktuálne im patrí 8. pozícia. Porto odohralo svoj posledný európsky zápas doma proti švédskemu Malmo. V dobrom zápase dokázali zvíťaziť tesne 2:1.
FC Viktoria Plzeň
Zverenci Martina Hyského hrajú v Európe zatiaľ naozaj parádne zápasy. Na svojom konte majú 10 bodov a pozitívne skóre 6:2. Plzni aktuálne patrí 14. pozícia. Svoj posledný zápas v Európskej lige odohrali na gréckej pôde proti domácemu Panathinaikosu Atény. Vo výbornom zápase sa zrodila remíza 0:0.
FC Porto
Hostia z Portugalska sú na tom lepšie ako ich dnešný súper. Na svojom konte majú 13 bodov a aktuálne im patrí 8. pozícia. Porto odohralo svoj posledný európsky zápas doma proti švédskemu Malmo. V dobrom zápase dokázali zvíťaziť tesne 2:1.