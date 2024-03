Reorganizácia? Zväz má jasne definovať postupový kľúč, vraví tréner lídra štvrtej ligy

„Súťažný zápas budeme hrať po takmer piatich mesiacoch. Ale to je údel amatérskeho futbalu, v skoršom termíne by sa u nás ani nedalo hrať. Nemôžeme sa porovnávať s profesionálnym futbalom, ktorý má kratučkú zimnú prestávku,“ myslí si tréner Krásna.

Jeho zverenci trénovali štyrikrát do týždňa. Samozrejme, ako to v nižších súťažiach býva, nie všetci mohli pre pracovné či školské povinnosti absolvovať všetky tréningy.

„Proti nám už mužstvá nebudú hrať taký futbal ako voľakedy. Každý príde zalezený, bude chcieť brániť, ale musíme sa na toto nastaviť. Musíme byť herne vyspelejší, ako súperi,“ myslí si tréner.

Cieľ na jar je jednoznačný: vyhrať súťaž. „Pri takom náskoku a pri problémoch aký má Makov, bol by som alibista, ak by som tvrdil niečo iné. Moja priorita je, aby sme vyhrali aj jarnú časť a to mužstvo pripraviť tak, že v prípade postupu do tretej ligy budeme konkurencieschopný tím,“ vravel Kuťka.