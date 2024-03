Nevídané gesto: brankár lídra trénoval u jedného z najväčších rivalov

Môžu, ale nemusia

„Ak by sme nemali ambície, nevidel by som zmysel robiť futbal a šport všeobecne. V súťaži však sú aj ambicióznejšie mužstvá než my. Bude to ťažké. Nás však nič netlačí, môžeme, ale nemusíme, v tomto sme pred našimi súpermi vo výhode,“ povedal pre Sportnet tréner Medzeva Tomáš Danko.