Slováci stratili dve najnebezpečnejšie esá, pomôcť má legenda zo štvrtej ligy

BRATISLAVA. Výrok kultového anglického kanoniera Garyho Linekera neprestáva platiť.
Má mnoho verzií, modifikuje sa podľa vývoja zápasov, ale originál trvá: „Futbal je 90-minútová hra pre 22 mužov, ktorú vždy vyhrajú Nemci.“
Futbalisti Slovenska vo štvrtok odštartujú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta 2026, ktoré sa uskutočnia v Severnej Amerike (USA, Kanada, Mexiko).
Hrá sa o 20.45 na Tehelnom poli, zápas vysiela STVR ŠPORT.
Slováci sa pokúsia o to, čo sa ešte nikomu v dejinách nepodarilo. Zdolať ich. Nemci ešte nikdy v dejinách neprehrali kvalifikačný zápas o postup na veľký turnaj na súperovom ihrisku. Aj keď na domácom štadióne paradoxne trikrát prehrali.
Každý jeden nemecký hráč súčasného kádra pôsobí v klube v jednej zo štyroch najlepších líg sveta. Viacerí z nich vyhrali veľké trofeje.
V ich kádri môžu byť iba vyvolení, ktorí spĺňajú najvyššie kritéria.
Tu je jeden príklad. Do nemeckej nominácie sa nezmestil hviezdny krídelník Leroy Sané, ktorý v lete prestúpil z Bayernu Mníchov do Galatasaraya Istanbul.
Jeden hráč stojí ako celé Slovensko
„Leroy hrá v lige, ktorá je horšia ako bundesliga či ďalšie špičkové európske ligy. Musí tam viac vynikať,“ vysvetlil tréner Julian Nagelsmann. Jeho slová naznačujú, že turecká liga sa mu nezdá dostatočne dobrá pre jeho tím.
Káder Nemecka má podľa Transfermarkt hodnotu takmer šesťsto miliónov eur, sám Florian Wirtz stojí 140 miliónov. Zhruba toľko je cenovka celého výberu Slovenska.
„Ich tréner sa vyjadril, že by chceli prejsť dominantným spôsobom. Je to topfavorit našej skupiny, ktorý si nepripúšťa žiadne zaváhanie. Na špičkovej úrovni môže Nemecko zostaviť tri či štyri jedenástky,“ opisoval obranca Peter Pekarík.
Slovensko vs Nemecko, kvalifikácia o postup na MS 2026
Odhadovaná zostava: Dúbravka – Gyömbér, Škriniar, Obert, Hancko – Bero(Rigo), Lobotka, Duda – Schranz, Strelec, Leo Sauer.
Je slovenský unikát. Ako jediný zo súčasného kádra si zahral na majstrovstvách sveta (2010). Okrem toho sa zúčastnil trikrát na európskom šampionáte (2016, 2020, 2024).
Jediný vyhral bundesligu
Ako jediný Slovák v dejinách vyhral aj bundesligu, v roku 2009 v drese Wolfsburgu. V najvyššej nemeckej súťaži odohral 243 zápasov, trinásť sezón, čo sú tiež slovenské rekordy. Nikto nemá s nemeckým futbalom také skúsenosti ako on.
Jeho nominácia však objektívne vyvolala rozruch. Svoje najlepšie roky má už za sebou, v poslednom období ho trápili aj zranenia. V októbri oslávi už tridsaťdeväť. Čo je však najpodstatnejšie, už nehrá na najvyššej úrovni. Je síce hráčom Herthy Berlín, ale iba béčka, ktoré pôsobí v štvrtej nemeckej lige.
„Cením si každý názor, či už je pozitívny, alebo negatívny, no profesionálny futbalista sa s tým musí vedieť vyrovnať. Dostal som stovky pozitívnych správ, čo ma napĺňa energiou,“ reagoval na kritiku.
Tréner Francesco Calzona zvýšil tlak širokej verejnosti vyhlásením, že stále zaňho nenašiel náhradu na poste pravého obrancu.
Veľa starostí
„Robil som všetko pre to, aby som bol stopercentne pripravený,“ dodal Pekarík.
Napriek tomu sa zdá najpravdepodobnejšie, že na poste pravého obrancu nastúpi proti Nemcom stopér Norbert Gyömbér.
Šéf Calzona má veľa starostí. Pre zranenie mu vypadli traja kľúčoví hráči, aj stopér Denis Vavro, ktorý pôsobí práve v bundesligovom Wolfsburgu.
Citeľná je však strata Lukáša Haraslína a Tomáša Suslova. Sú to dvaja najkreatívnejší a najnebezpečnejší slovenskí hráči. Zdravotné problémy má aj ďalší krídelník Ivan Schranz, aj štart najlepšieho strelca vlaňajšieho ME je dosť neistá.
Vo svetovom rebríčku FIFA figurujú Slováci na 52. mieste, Nemci sú na deviatom.
Vyšlo to iba raz
Slováci s Nemeckom odohrali šesť vzájomných zápasov, dvakrát vyhrali. Keď však šlo o súťažný zápas, tak vždy bodoval naplno svetový gigant.
"Sú jasný favorit, o tom sa nemusíme baviť. Zápasy v kvalifikácii proti Portugalsku, na ME s Belgickom či Anglickom ma napĺňajú vierou, že znova podáme takýto výkon. Tentoraz snáď aj s bodovým ziskom," verí obranca Atlética Madrid Dávid Hancko.
Slovensko malo v dejinách sedem pokusov, ale na MS sa z kvalifikácie prebojovalo iba raz (2010).
Prvýkrát v dejinách bude na majstrovstvách sveta až 48 tímov, napriek tomu to bude náročné. Pre Európu je totiž voľných iba 16 miest.
Hancko: Nohami na zemi
Ďalšími súpermi našich sú Luxembursko a Severné Írsko,
"Papierovo to bude naša bitka o druhé miesto s Luxemburskom a Severným Írskom. Vyhrať skupinu by bolo fantastické, ale musíme byť nohami na zemi," tvrdí Hancko.
Na šampionát priamo postúpi iba víťaz skupiny a hlavným favoritom je Nemecko.
Do baráže postúpia tímy, ktoré skončia na druhom mieste v jednotlivých skupinách, a k nim sa pridajú štyri najlepšie mužstvá z Ligy národov 2024/25.
Šestnásť tímov následne zabojuje v semifinále a finále play-off, z ktorého sa určia ďalší štyria účastníci majstrovstiev sveta.