    V Mexiku protestovali pred štartom MS tisíce ľudí. Prezidentka hovorí o provokácii

    Protesty v Mexiku pred štartom MS vo futbale
    Protesty v Mexiku pred štartom MS vo futbale (Autor: X)
    ČTK|9. jún 2026 o 21:56
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    Protest zorganizovala frakcia Únie učiteľov.

    Tisíce demonštrantov zablokovalo cestu vedúcu k Aztéckemu štadiónu v Mexico City. Ten bude vo štvrtok 11. júna o 21.00 SEČ dejiskom úvodného duelu futbalových majstrovstiev sveta medzi domácim Mexikom a JAR.

    Protest zorganizovala frakcia Únie učiteľov známej pod názvom Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a bol vyvrcholením týždňových demonštrácií, ktoré prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová označila za provokáciu. Informovala o tom agentúra AFP.

    Problémy mali aj v ďalšom dejisku MS v Los Angeles, kde hrozil štrajk zo strany barmanov, čašníkov a kuchárov pracujúcich v priestoroch štadióna Sofi.

    Ten sa však podarilo zažehnať, prišlo totiž k dohode ohľadom miezd zamestnancov a zabezpečeniu ich ochrany pri práci.

    VIDEO: V Mexiku protestovali pred štartom MS tisíce ľudí

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Protesty v Mexiku pred štartom MS vo futbale
    Protesty v Mexiku pred štartom MS vo futbale
    V Mexiku protestovali pred štartom MS tisíce ľudí. Prezidentka hovorí o provokácii
    dnes 21:56
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