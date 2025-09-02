Slováci pokorili veľmoc, kritizovali návštevu a drahé lístky. Famózny kapitán sa hneval

BRATISLAVA. Bol to výsledok, ktorý zaskočil svet. Tretieho septembra 2005 futbalová reprezentácia Slovenska zdolala vtedy úradujúcich vicemajstrov sveta z Nemecka 2:0.
Hralo sa na starom Tehelnom poli, šlo o prípravný zápas. Odvtedy ubehlo presne dvadsať rokov.
Vo štvrtok (4. december ) Slovensko opäť vyzve Nemecko. Hrá sa o 20.45 na Tehelnom poli.
Tentoraz však pôjde o oveľa viac. Je to úvodný zápas kvalifikácie o postup na svetový šampionát 2026.
Slováci s Nemeckom odohrali šesť vzájomných zápasov, dvakrát vyhrali. Keď však šlo o súťažný zápas, tak vždy bodoval naplno svetový gigant.
Dva góly kapitána
Vráťme sa o dvadsať rokov späť. „Hrali sme veľmi dobre a dosiahli sme mimoriadne pekný výsledok,“ opisoval ofenzívny stredopoliar Marek Mintál.
„Prvý polčas bol z našej strany fantastický, mohli sme dať aj viac gólov. Teším sa na návrat do Norimbergu, nechcel by som teraz byť v koži nemeckých hráčov,“ dodal Róbert Vittek.
Ofenzívne esá FC Norimberg však zatienil iný hráč z bundesligy.
Oba góly strelil Miroslav Karhan, ktorý bol kapitánom tímu. „Vyhrať 2:0 proti súčasným vicemajstrom sveta sa nepodarí každý deň, takže sme, samozrejme, veľmi spokojní,“ opisoval vtedajší hráč Wolfsburgu.
Skóre otvoril v 20. minúte z penalty nariadenej za faul Mertesackera na Vitteka. Druhý pridal sedem minút pred prestávkou, keď si po Mintálovej akcii lobom vychutnal brankára Lehmanna.
„Výnimočne si kúpim aj denník Bild, aby som sa dozvedel, čo píšu nemeckí novinári. Už sa teším na návrat do Wolfsburgu,“ dodal Karhan.
Slovensko - Nemecko 2:0 (2:0), september 2005
Góly: 20. z 11 m a 38. Karhan, ŽK: Škrteľ. Rozhodovali: Braamhaar - Brink, Geutjes (všetci Hol.), 9276 divákov .
Slovensko: Čontofalský - Zabavník, Kratochvíl, Škrteľ, Had (46. Ďurica) - Hološko (80. Jakubko), Valachovič (52. Petráš), Karhan (68. Hlinka), Greško - Mintál (46. Kozák) - Vittek (68. Hlinka)
Nemecko: Lehmann - Owomoyela (75. Hinkel), Mertesacker, Wörns (46. Jansen), Hitzlsperger (46. Sinkiewicz) - Deisler, Ernst (46. Schweinsteiger), Ballack, Schneider (83. Kuranyi) - Klose, Asamoah (46. Podolski)
Karhan sa aj tak hneval
V známkovaní denníka Šport dostal Karhan v desaťstupňovej škále za svoj výkon deviatku. "Najlepší hráč na ihrisku, a nielen preto, že dvoma gólmi rozhodol zápas. Pri prvom uplatnil chladnokrvnosť, pri druhom prehľad. Duša mužstva, ktorá rozdávala prihrávky a bola vždy tam, kde bolo treba.“
Nemecké média písali o blamáži. „Je to katastrofa, sme veľmi sklamaní. Určite nás neminie kritika,“ priznal útočník Lukas Podolski.
Futbalisti Slovenska mali na jednej strane radosť, ale nie všetci odchádzali s úsmevom.
„Bezprostredne po zápase ukázal slovenský futbalový kapitán Miroslav Karhan slovenským médiám aj inú tvár: namosúrenú a doslova doprosovaciu,“ opisoval vtedy denník Nový Čas.
„Keď vošiel do novinárskej mix-zóny, nemeckým žurnalistom ochotne poskytol rozhovor. Okolo slovenských však prešiel bez povšimnutia napriek tomu, že všetci naňho kričali: Miro, Miro...“
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko z roku 2005
Nízka návšteva a drahé lístky
Až neskôr, po desiatich minútach, ho dokázala odlákať od manželky a rodičov televízia Markíza. A potom ho už obkolesil roj slovenských novinárov, ktorému sa už nemohol vyhnúť.
Na otázku, čo sa ho pýtali nemeckí novinári reagoval hráč pôsobiaci v Nemecku svojsky. „Čo ja viem. Ja som im nerozumel.“
Priznal, z čoho bol sklamaný.
„Z návštevy. Pre ľudí to mal byť sviatok. Lenže na vicemajstrov sveta prišlo len 9- tisíc divákov. Na druhej strane ich úplne chápem, že dať také veľké peniaze za lístok nie je jednoduché pre ľudí na Slovensku,“ tvrdil Karhan. Nebol sám nespokojný.
„Škoda, že takýto zápas nevidelo viac ľudí, ale vzhľadom na ceny vstupeniek sa im ani nečudujem,“ doplnil Vittek. Trénerom bol Dušan Galis, v strede obrany stál mladý Martin Škrtel a brankárskou jednotkou bol Kamil Čontofalský.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko z roku 2016
„Na trojnásobných majstrov sveta sme čakali 25-tisíc divákov. Žiaľ, slovenský divák je náročný,“ vravel Čontofalský .
Majstrov sveta zdolali v Nemecku
Koncom mája 2016 Slováci pod vedením trénera Jána Kozáka zdolali Nemcov druhýkrát a to dokonca na ich pôde. V tom čase boli úradujúci majstri sveta. Šlo o prípravný zápas iba pár dní pred ME vo Francúzsku.
Slováci prehrávali 0:1, ale gólmi Mareka Hamšíka. Michala Ďuriša a Juraja Kucku otočili na 3:1.
"Je to určite skvelý výsledok. Nie každý príde do Nemecka a porazí majstrov sveta. Pre nás je to fantastické,“ opisoval Vladimír Weiss junior.
Nemecko - Slovensko 1:3 (1:2), máj 2016
Góly: 13. Gomez (11 m) - 41. Hamšík, 44. Ďuriš, 52. Kucka
rozhodovali: Gumienny - Cremers, Nijssen (všetci Belg.), 22.110 divákov
Nemecko: Leno (46. ter Stegen) - Kimmich (75. Schürrle), Boateng (64. Höwedes), Rüdiger, Hector - Khedira (46. Weigl) - Rudy, Götze, Draxler - Gomez (46. Brandt), Sané
Slovensko: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Švento - Hrošovský (78. Škriniar), Kucka (81. Pečovský) - Ďuriš (68. Šesták), Hamšík (86. Greguš), Weiss - Duda (61. Stoch)
ME vo futbale 2016 - osemfinále:
Stade Pierre-Mauroy (Lille)
Nemecko - Slovensko 3:0
Góly: 8. Boateng, 43. Gomez, 63. Draxler
Nemecko: Neuer (C) – Kimmich, J. Boateng (72. Höwedes), Hummels, Hector – Kroos, S. Khedira (76. Schweinsteiger) – T. Müller, Özil, Draxler (72. Podolski) – Mario Gómez.
Slovensko: Kozáčik – Pekarík, Škrtel (C), Ďurica, Gyömbér (84. Saláta) – Hrošovský, Škriniar, Hamšík – Kucka, Weiss (46. Greguš) – Ďuriš (64. Šesták)
„Takýto výsledok sa nepodarí každý deň. Ale za takýto výkon sme si to zaslúžili,“ dodal kapitán Martin Škrtel.
Zápas musel byť prerušený na štyridsať minút, vrátane polčasovej prestávky. Terén bol totálne rozmočený. Nemci sú známi svojím perfekcionizmom, ale pri stavbe arény v Augsburgu sa nevyznamenali. Napriek streche ľudia v aréne poriadne zmokli.
Prehrali vo vodnom póle
„Trávnik bol vinou prietrže mračien v druhom polčase sotva regulárny a s futbalom to nemalo veľa spoločného, takže vtedajší nezdar je bez informačnej hodnoty,“ tvrdí nemecký denníka Die Welt.
Tréner Nemcov Joachim Löw šetril viacero najväčších hviezd.
"Nemecký tím prehral vo 'vodnom póle', tvrdil Frankfurter Allgemeine.
O necelý mesiac sa súperi stretli v osemfinále majstrovstiev Európy. Nemci vyhrali 3:0 a to brankár Matúš Kozáčik ešte chytil penaltu.
Kozák spomínal výmenu generácii
V zápase nastúpili viacerí hráči zo súčasného kádra, Peter Pekarík, Patrik Hrošovský, Ondrej Duda, Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, ktorý vtedy hral na poste defenzívneho stredopoliara.
„Zápas sa od začiatku nevyvíjal dobre a my sme Nemcov nejako veľmi ani nepotrápili. Potom, čo sme ich zaskočili v prípravnom zápase, sa na nás isto pripravili oveľa viac a dôsledne ukázali, že sú veľký tím a ťažko sa proti nim hrá,“ priznal brankár Matúš Kozáčik.
„Zápas mi otvoril oči a mám lepší prehľad o charaktere hráčov. Slovenské mužstvo potrebuje výmenu generácií,“ tvrdil tréner Kozák.
Bol to zatiaľ posledný vzájomný zápas s Nemeckom.