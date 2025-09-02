Slováci pokorili veľmoc, kritizovali návštevu a drahé lístky. Famózny kapitán sa hneval

Miroslav Karhan odohral v drese národného tímu 106 zápasov.
Miroslav Karhan odohral v drese národného tímu 106 zápasov. (Autor: SITA)
Pavol Spál|2. sep 2025 o 19:30
ShareTweet2

Ako futbalisti Slovenska zdolali Nemecko.

BRATISLAVA. Bol to výsledok, ktorý zaskočil svet. Tretieho septembra 2005 futbalová reprezentácia Slovenska zdolala vtedy úradujúcich vicemajstrov sveta z Nemecka 2:0.

Hralo sa na starom Tehelnom poli, šlo o prípravný zápas. Odvtedy ubehlo presne dvadsať rokov. 

Vo štvrtok (4. december ) Slovensko opäť vyzve Nemecko. Hrá sa o 20.45 na Tehelnom poli.

Tentoraz však pôjde o oveľa viac. Je to úvodný zápas kvalifikácie o postup na svetový šampionát 2026. 

Slováci s Nemeckom odohrali šesť vzájomných zápasov, dvakrát vyhrali. Keď však šlo o súťažný zápas, tak vždy bodoval naplno svetový gigant. 

Dva góly kapitána

Vráťme sa o dvadsať rokov späť. „Hrali sme veľmi dobre a dosiahli sme mimoriadne pekný výsledok,“ opisoval ofenzívny stredopoliar Marek Mintál. 

Slovenský zjav bol pre českého giganta voľba číslo 1. Poliaci prekvapili, koľko pýtajú
Súvisiaci článok
Slovenský zjav bol pre českého giganta voľba číslo 1. Poliaci prekvapili, koľko pýtajú

„Prvý polčas bol z našej strany fantastický, mohli sme dať aj viac gólov. Teším sa na návrat do Norimbergu, nechcel by som teraz byť v koži nemeckých hráčov,“ dodal Róbert Vittek.

Ofenzívne esá FC Norimberg však zatienil iný hráč z bundesligy. 

Oba góly strelil Miroslav Karhan, ktorý bol kapitánom tímu. „Vyhrať 2:0 proti súčasným vicemajstrom sveta sa nepodarí každý deň, takže sme, samozrejme, veľmi spokojní,“ opisoval vtedajší hráč Wolfsburgu.

Skóre otvoril v 20. minúte z penalty nariadenej za faul Mertesackera na Vitteka. Druhý pridal sedem minút pred prestávkou, keď si po Mintálovej akcii lobom vychutnal brankára Lehmanna.

„Výnimočne si kúpim aj denník Bild, aby som sa dozvedel, čo píšu nemeckí novinári. Už sa teším na návrat do Wolfsburgu,“ dodal Karhan. 

Slovensko - Nemecko 2:0 (2:0), september 2005

Góly: 20. z 11 m a 38. Karhan, ŽK: Škrteľ. Rozhodovali: Braamhaar - Brink, Geutjes (všetci Hol.), 9276 divákov .

Slovensko: Čontofalský - Zabavník, Kratochvíl, Škrteľ, Had (46. Ďurica) - Hološko (80. Jakubko), Valachovič (52. Petráš), Karhan (68. Hlinka), Greško - Mintál (46. Kozák) - Vittek (68. Hlinka)

Nemecko: Lehmann - Owomoyela (75. Hinkel), Mertesacker, Wörns (46. Jansen), Hitzlsperger (46. Sinkiewicz) - Deisler, Ernst (46. Schweinsteiger), Ballack, Schneider (83. Kuranyi) - Klose, Asamoah (46. Podolski)

Karhan sa aj tak hneval

V známkovaní denníka Šport dostal Karhan v desaťstupňovej škále za svoj výkon deviatku. "Najlepší hráč na ihrisku, a nielen preto, že dvoma gólmi rozhodol zápas. Pri prvom uplatnil chladnokrvnosť, pri druhom prehľad. Duša mužstva, ktorá rozdávala prihrávky a bola vždy tam, kde bolo treba.“ 

Nemecké média písali o blamáži. „Je to katastrofa, sme veľmi sklamaní. Určite nás neminie kritika,“ priznal útočník Lukas Podolski. 

Futbalisti Slovenska mali na jednej strane radosť, ale nie všetci odchádzali s úsmevom.

„Bezprostredne po zápase ukázal slovenský futbalový kapitán Miroslav Karhan slovenským médiám aj inú tvár: namosúrenú a doslova doprosovaciu,“ opisoval vtedy denník Nový Čas. 

„Keď vošiel do novinárskej mix-zóny, nemeckým žurnalistom ochotne poskytol rozhovor. Okolo slovenských však prešiel bez povšimnutia napriek tomu, že všetci naňho kričali: Miro, Miro...“

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko z roku 2005

Nízka návšteva a drahé lístky

Až neskôr, po desiatich minútach, ho dokázala odlákať od manželky a rodičov televízia Markíza. A potom ho už obkolesil roj slovenských novinárov, ktorému sa už nemohol vyhnúť.

Na otázku, čo sa ho pýtali nemeckí novinári reagoval hráč pôsobiaci v Nemecku svojsky. „Čo ja viem. Ja som im nerozumel.“ 

Priznal, z čoho bol sklamaný. 

„Z návštevy. Pre ľudí to mal byť sviatok. Lenže na vicemajstrov sveta prišlo len 9- tisíc divákov. Na druhej strane ich úplne chápem, že dať také veľké peniaze za lístok nie je jednoduché pre ľudí na Slovensku,“ tvrdil Karhan. Nebol sám nespokojný. 

„Škoda, že takýto zápas nevidelo viac ľudí, ale vzhľadom na ceny vstupeniek sa im ani nečudujem,“ doplnil Vittek. Trénerom bol Dušan Galis, v strede obrany stál mladý Martin Škrtel a brankárskou jednotkou bol Kamil Čontofalský.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko z roku 2016

„Na trojnásobných majstrov sveta sme čakali 25-tisíc divákov. Žiaľ, slovenský divák je náročný,“ vravel Čontofalský .

Majstrov sveta zdolali v Nemecku

Koncom mája 2016 Slováci pod vedením trénera Jána Kozáka zdolali Nemcov druhýkrát a to dokonca na ich pôde. V tom čase boli úradujúci majstri sveta. Šlo o prípravný zápas iba pár dní pred ME vo Francúzsku.

Slováci prehrávali 0:1, ale gólmi Mareka Hamšíka. Michala Ďuriša a Juraja Kucku otočili na 3:1.

"Je to určite skvelý výsledok. Nie každý príde do Nemecka a porazí majstrov sveta. Pre nás je to fantastické,“ opisoval Vladimír Weiss junior. 

Nemecko - Slovensko 1:3 (1:2), máj 2016

Góly: 13. Gomez (11 m) - 41. Hamšík, 44. Ďuriš, 52. Kucka

rozhodovali: Gumienny - Cremers, Nijssen (všetci Belg.), 22.110 divákov

Nemecko: Leno (46. ter Stegen) - Kimmich (75. Schürrle), Boateng (64. Höwedes), Rüdiger, Hector - Khedira (46. Weigl) - Rudy, Götze, Draxler - Gomez (46. Brandt), Sané

Slovensko: Kozáčik - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Švento - Hrošovský (78. Škriniar), Kucka (81. Pečovský) - Ďuriš (68. Šesták), Hamšík (86. Greguš), Weiss - Duda (61. Stoch)

ME vo futbale 2016 - osemfinále:

Stade Pierre-Mauroy (Lille)

Nemecko - Slovensko 3:0

Góly: 8. Boateng, 43. Gomez, 63. Draxler 

Nemecko: Neuer (C) – Kimmich, J. Boateng (72. Höwedes), Hummels, Hector – Kroos, S. Khedira (76. Schweinsteiger) – T. Müller, Özil, Draxler (72. Podolski) – Mario Gómez. 

Slovensko: Kozáčik – Pekarík, Škrtel (C), Ďurica, Gyömbér (84. Saláta) – Hrošovský, Škriniar, Hamšík – Kucka, Weiss (46. Greguš) – Ďuriš (64. Šesták)

„Takýto výsledok sa nepodarí každý deň. Ale za takýto výkon sme si to zaslúžili,“ dodal kapitán Martin Škrtel. 

Zápas musel byť prerušený na štyridsať minút, vrátane polčasovej prestávky. Terén bol totálne rozmočený. Nemci sú známi svojím perfekcionizmom, ale pri stavbe arény v Augsburgu sa nevyznamenali. Napriek streche ľudia v aréne poriadne zmokli.

Prehrali vo vodnom póle

„Trávnik bol vinou prietrže mračien v druhom polčase sotva regulárny a s futbalom to nemalo veľa spoločného, takže vtedajší nezdar je bez informačnej hodnoty,“ tvrdí nemecký denníka Die Welt.

Tréner Nemcov Joachim Löw šetril viacero najväčších hviezd. 

"Nemecký tím prehral vo 'vodnom póle', tvrdil Frankfurter Allgemeine.

O necelý mesiac sa súperi stretli v osemfinále majstrovstiev Európy. Nemci vyhrali 3:0 a to brankár Matúš Kozáčik ešte chytil penaltu. 

Tréner Slovákov hľadá všade, ale nemá z čoho vyberať. Od koho veľa očakáva?
Súvisiaci článok
Tréner Slovákov hľadá všade, ale nemá z čoho vyberať. Od koho veľa očakáva?

Kozák spomínal výmenu generácii

V zápase nastúpili viacerí hráči zo súčasného kádra, Peter Pekarík, Patrik Hrošovský, Ondrej Duda, Norbert Gyömbér, Milan Škriniar, ktorý vtedy hral na poste defenzívneho stredopoliara. 

„Zápas sa od začiatku nevyvíjal dobre a my sme Nemcov nejako veľmi ani nepotrápili. Potom, čo sme ich zaskočili v prípravnom zápase, sa na nás isto pripravili oveľa viac a dôsledne ukázali, že sú veľký tím a ťažko sa proti nim hrá,“ priznal brankár Matúš Kozáčik.

„Zápas mi otvoril oči a mám lepší prehľad o charaktere hráčov. Slovenské mužstvo potrebuje výmenu generácií,“ tvrdil tréner Kozák. 

Bol to zatiaľ posledný vzájomný zápas s Nemeckom.

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Thomas Tuchel na lavičke Anglicka
Thomas Tuchel na lavičke Anglicka
Zmeny v reprezentácii Anglicka. Tuchel musel povolať dvoch nových hráčov
dnes 20:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slováci pokorili veľmoc, kritizovali návštevu a drahé lístky. Famózny kapitán sa hneval