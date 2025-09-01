Slovák vyletel ako kométa, chcel ho český gigant. Reakcia z Poľska ich zaskočila

BRATISLAVA. Vyletel ako kométa. Dvadsaťtriročný Tomáš Bobček z Lechie Gdansk je s piatimi gólmi najlepší strelec poľskej ligy.
„Je to hráč, ktorý sa výrazne zlepšil za posledné mesiace. Hrá veľmi dobre. Je adaptovaný na náš spôsob hry. Povolal som ho a teraz je na ňom, aby dokázal, že patrí do reprezentácie,“ opisoval tréner Francesco Calzona.
Bobček je nováčikom v národnom tíme, ktorý čaká štart kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta. Štvrtého septembra privíta (hrá sa o 20. 45) na Tehelnom poli Nemecko, o tri dni neskôr hrá na pôde Luxemburska.
Ak spočítame všetky zápasy Bobčeka od začiatku tohto kalendárneho roka 2025, vrátane prípravných, tak má výnimočnú bilanciu 25 zápasov, 22 gólov.
Ak z toho vyberieme iba góly v poľskej lige, tak ich bolo dvanásť. Stačilo mu na to iba devätnásť zápasov.
Server Transfermarkt ocenil Bobčeka na 750-tisíc eur, čo sa zdá skutočne málo.
Záujem má Slavia
Poľský web Dziennik Baltycki uviedol, že Lechia si Bobčeka veľmi cení a v letnom prestupovom období ho nechce predať. Záujemcov je údajne viac, doteraz najvyššia ponuka vraj bola šesť miliónov eur bez bonusov, čo je pre klub neprijateľné. Ochotný je rokovať o ponuke minimálne 10 miliónov eur.
Veľký záujem priznal český majster, pražská Slavia.
„Páčil sa nám Tomáš Bobček, komplexný útočník zo Slovenska. Mali sme absolútnu zhodu, lenže ak si Lechia Gdansk povie v základnej prestupovej sume o 12,5 milióna eur, s bonusmi potom ešte viac, tak toľko za hráča nikdy nedáme,“ priznal Jaroslav Tvrdík pre Livesport Daily. Šéf Slavie dodal, že Slavia by dala maximálne päť miliónov.
Najdrahší hráči, ktorí šli z poľskej ligy smerom von, stáli jedenásť miliónov.
Pred dvoma rokmi poslali z Poľska pre Bobčeka malé lietadlo až do Popradu.
Urobil dojem
Transfer prebehol extrémne rýchlo. Lechia Gdansk za vtedy iba 21-ročného ružomberského útočníka investovala 600-tisíc eur.
„Bobček na všetkých urobil veľký dojem hetrikom v druhom kole. Nie je to hráč, o ktorom sa predtým veľa hovorilo, pretože v minulej sezóne bojoval so zraneniami,“ tvrdí pre Sportnet Kuba Cimoszko zo serveru Sportowe Fakty.
„Keď bol zdravý, mal naozaj dobré štatistiky, ale Lechia zvyčajne hrala slabo a všetci sa sústredili na tímy bojujúce o majstrovský titul. Bobčekov talent si však všimli viaceré tímy, napríklad Lech, ktorý sa o neho v lete zaujímal, ale klub za neho stanovil neprimerane vysokú cenu,“ myslí si Cimoszko.
Calzona je zvedavý
Bobček má takmer 190 centimetrov, doteraz reprezentoval vo všetkých vekových kategóriách. „Chcem vidieť Bobčeka, ako pracuje. Naši útočníci nemali za posledné dva roky stabilnú výkonnosť,“ myslí si Calzona.
Priznal, že na hrote útoku je preňho číslo jedna David Strelec, ktorý tento týždeň prestúpil zo Slovana do Middlesbrough. „Aj keď momentálne nehrá fantasticky,“ doplnil Calzona a spomenul aj ďalšieho útočníka. „Róbert Boženík je s nami najdlhší čas, je adaptovaný na systém.“
Ako sa darí konkurentom Bobčeka na klubovej scéne?
Strelec strelil v drese Slovana päť gólov, v deviatich zápasoch.
Boženík pred sezónou prestúpil do Stoke City, čo je druhá anglická liga. V štyroch zápasoch odohral zatiaľ spolu iba osemnásť minút, gól nedal. V ligovom pohári odohral celý zápas, tiež bez gólu.
Samuel Mráz pred sezónou zamieril do Servette Ženeva, odohral šesť súťažných zápasov (325 minút) a strelil dva góly.