Gólostroj valcoval aj vonku. Klub z východu zriedka dostáva doma takéto nakladačky

Odskákal si to ŠK Odeva Lipany , ktorý v 24. kole III. ligy Východ podľahol rozbehnutým Soboťanom vysoko 1:5 .

Gólové kanonády predviedli najmä pred vlastným publikom. Na ihriskách súperov získali v prvých štyroch jarných zápasoch iba jeden bod. Dalo sa však čakať, že raz im to začne padať aj vonku.

„Kevin má problémy s kolenom a stále to cíti. Vopred bola dohoda taká, že skúsi v rozcvičke, či to pôjde a ak nie, nebudeme riskovať. Rozcvičoval sa aj Leo a bol pripravený hrať,“ uviedol Pisár.

Spomínaný hráč je šiesty zo skupiny Brazílčanov, ktorí posilnili Rimavskú Sobotu počas zimnej prestávky a jediný, ktorý v súťažnom zápase doteraz ešte nenastúpil.

„Nemal to ľahké, keďže od februára iba trénuje. Na to, že mu chýba zápasová prax, obstál dobre,“ poznamenal Pisár.

Prekvapil brankára

Pred prvým gólom hostí získal loptu po rozohrávke domácich Matheus Saturnino a hoci následne pálil do brankára, Ján Ferleťák z druhej vlny už nechyboval.

Už v druhom polčase sa strelecky presadil aj Matej Vargic, z dobrých 35-40 metrov sa oprel do lopty a tá aj s pomocou vetra skončila za brankárom v sieti.

„Určite to nečakal. My sme si to hovorili už v prvom polčase, že brankár je neistý, treba naňho strieľať, a keď sme hrali s vetrom, tak som si povedal: Prečo nie?,“ opísal svoj gól skúsený stredopoliar.