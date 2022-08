Podbrezová si drží neporaziteľnosť, bodovala aj vo ôsmom zápase

Roman Skuhravý, tréner FK Železiarne Podbrezová: "Nechcem sa vyjadrovať veľmi o tom, čo sa dialo na ihrisku. V kabíne sme si niečo po zápase povedali a ja to zopakujem. Sme nováčik a máme rešpekt k súťaži. Pre nás bolo odmenou, že sa Zlaté Moravce pripravovali na náš futbal.

Z hlbokého bloku nám chceli nabúravať hru, dobre bránili a keď sa k tomu pridá trochu pomalšia hra, tak je z toho takýto výsledok, ale berieme ho. Vieme, čo chceme, pre nás sú to dôležité informácie do ďalšej práce. Ja mám svojich hráčov rád a nemôžem im vytknúť, že by nechceli.

Prečo aj?! My berieme to, že sme doma remizovali so Zlatými Moravcami ako fakt a ideme ďalej. Aj keby sme prehrali či vyhrali, nič sa pre nás nemení. Ja nehrám na série, ale chcem, aby sme vedeli reagovať na hru súpera. Po dlhom čase sme sa stretli s hlbokým blokom, ktorý na nás hrali tímy v druhej lige."

Ján Kocian, tréner FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: "Aj zápas, ktorý sa skončí 0:0, môže byť pre divákov zaujímavý, taký aj bol. Nás trénerov to síce stojí kopu nervov, ale bol to dobrý zápas. Mali sme turbulentný týždeň po prehre a výkone v druhom polčase v Banskej Bystrici. Dnes sme však odohrali dobrý zápas, už aj poučení z prehry 0:4, ktorú sme tu zaznamenali v príprave.

Zmenili sme systém, dobre sme sa na to nachystali a ja si myslím, že až dovtedy, kým sme dodržiavali systém, sme hrali v defenzíve dobre. V závere bol tlak Podbrezovej silný, ale ustáli sme to. Myslím si, že sme predviedli dobrý výkon aj v ofenzíve, akcie sme však nedotiahli do úspešného konca. Mužstvo ukázalo reakciu a charakter po zápase v Bystrici."