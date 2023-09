Hráč Skalice na trávniku zvracal. Klub chcel duel odložiť, vedenie ligy sa odvoláva na pravidlá

Podľa článku 16, pís. f Rozpisu súťaže:

Zo zdravotných dôvodov môže klub požiadať o zmenu termínu stretnutia výhradne v prípadoch, ktoré sú v súlade so znením čl. 36 SP, t. j. v prípadoch, ak príslušný orgán verejného zdravotníctva svojím rozhodnutím nariadi opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej územnej pôsobnosti, ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.

Kedy môže príslušný úrad verejného zdravotníctva nariadiť opatrenie na predchádzanie ochoreniam upravuje § 12 z. č. 355/2007 Z. z. a kedy môže nariadiť opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia upravuje § 48 ods. 4 z. č. 355/2007 Z. z..

Článok 36 Súťažného poriadku futbalu SFZ:

(1)Riadiaci orgán súťaže môže vo výnimočných a odôvodnených prípadoch nariadiť odohrať stretnutie bez súhlasu klubov družstiev aj v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine. Riadiaci orgán súťaže nariadi zmenu termínu vždy, ak orgán verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na predchádzanie ochoreniam alebo opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia v rámci svojej územnej pôsobnosti, ktoré svojou povahou vylučujú odohratie stretnutia.

Na základe uvedených skutočností nemohla Únia ligových klubov rozhodnúť o odklade zápasu. Mohol by vzniknúť precedens, kedy by si každý mohol rozhodovať o odklade zápasu bez doloženia oficiálnych dokumentov či rozhodnutí. ÚLK ešte raz zdôrazňuje, že si cení zdravie hráčov, no v prípade odloženia či neodloženia zápasu musí dodržiavať nastavené pravidlá.