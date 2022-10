Podbrezová má za sebou ťažký október. Nevzdávam to, vraví brankár

Zverenci trénera Romana Skuhravého neúspešný mesiac ukončili v sobotu domácou prehrou so Skalicou 0:2. Zaujímavosťou je, že tím z Horehronia v závere septembra na svojom konte nemal ani jednu ligovú prehru a teraz ich má už päť.

Druhý gól Skalice to už bol z našej strany vabank. Dá sa povedať, že to bol neúspešný zápas po výkonnostnej aj po výsledkovej stránke," povedal po súboji skúsený stredopoliar domáceho kolektívu Vladimír Kukoľ, cituje ho oficiálny web FK Železiarne Podbrezová.

"Škoda takéhoto zápasu, lebo sme chceli tri body. Nepodarilo sa nám potvrdiť výkon z Dunajskej Stredy. Súper premenil šance, ktoré mal. V druhom polčase sme to chceli strhnúť na svoju stranu, kde sme nepremenili šance.

"Mali sme šance, ktoré sa nám nepodarilo premeniť, čo sa potom otáča v náš neprospech. Verím, že začneme dávať viac gólov a keď budeme zápasy otvárať my, tak to budeme zvládať lepšie.

Podľa podbrezovského brankára Richarda Ludhu za všetko hovorí fakt, že jeho tím v ostatných dvoch zápasoch skóroval len raz aj to u súpera.

A ešte dôležitejšie pre mňa je, že až do poslednej minúty sme túžili po víťazstve a zápase sme chceli doma vyhrať. Máme bod a musíme ho akceptovať, ideme ďalej," zhodnotil domáci kouč Marián Zimen sobotňajší zápas.

"Vylúčeniu sme museli prispôsobiť taktiku a duel nebol tak otvorený, ako by sme chceli. Dôležité je, že mužstvo ukázalo charakter, mentalitu, systémovosť a pracovitosť.

Hosťujúci kormidelník Peter Struhár po súboji priznal, že jeho tímu sa bod máli. "Do Trenčína sme šli s tým, že chceme získať tri body. Priebeh ukazoval, že to môžeme dosiahnuť. aktívnou hrou v úvode sme si zaslúžili ísť do početnej výhody.

Čakal som, že si vytvoríme väčší tlak na to, aby sme strelili gól. Musím pochváliť domácu defenzívu, že hrala kompaktne, ťažko sa nám dostávalo do šancí. V ostatných dueloch však máme trochu problémy s efektivitou, čo sa potvrdilo aj pri možnostiach Regáliho," povedal Struhár.

Ďalšie dve stretnutia 16. kola FL sú na programe v nedeľu - Slovan Bratislava hostí Liptovský Mikuláš a do Banskej Bystrice cestuje Dunajská Streda. Kolo skompletizuje zápas medzi Trnavou a Michalovcami, ktorý je naplánovaný až na 17. novembra.

Tabuľka Fortuna ligy