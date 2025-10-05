Gólmi prispel aj Weiss. Slovan bol v pohári suverénny, Piešťanom nedal šancu

Hráč Slovana Danylo Ignatenko sa raduje z gólu
Hráč Slovana Danylo Ignatenko sa raduje z gólu (Autor: TASR)
TASR|5. okt 2025 o 17:21
ShareTweet0

Slovanisti strelili päť gólov.

Slovnaft Cup - 3. kolo

PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava 0:5 (0:3)

Góly: 9. a 53. Weiss, 29. Kucharevyč, 27. Mak, 56. Ferenčík (vl.)

Diváci: 3589

PIEŠŤANY. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava suverénne postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

Úradujúci majster Niké ligy zvíťazil v nedeľnom stretnutí 3. kola na pôde štvrtoligového PFK Piešťany jednoznačne 5:0.

Dva góly hostí strelil Vladimír Weiss mladší. Slovan sa v 4. kole SP predstaví na ihrisku ďalšieho účastníka IV. ligy Západ OŠK Trenčianske Stankovce.

Slovensko

    Momentka zo zápasu Banská Bystrica B - Rimavská Sobota.
    Momentka zo zápasu Banská Bystrica B - Rimavská Sobota.
    Najlepšie béčko malo na predzápasovom tréningu 35 hráčov. Jeho súper iba ôsmich
    Titanilla Bőd|dnes 18:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Gólmi prispel aj Weiss. Slovan bol v pohári suverénny, Piešťanom nedal šancu