Gólmi prispel aj Weiss. Slovan bol v pohári suverénny, Piešťanom nedal šancu

Slovnaft Cup - 3. kolo
PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava 0:5 (0:3)
Góly: 9. a 53. Weiss, 29. Kucharevyč, 27. Mak, 56. Ferenčík (vl.)
Diváci: 3589
PIEŠŤANY. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava suverénne postúpili do 4. kola Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Úradujúci majster Niké ligy zvíťazil v nedeľnom stretnutí 3. kola na pôde štvrtoligového PFK Piešťany jednoznačne 5:0.
Dva góly hostí strelil Vladimír Weiss mladší. Slovan sa v 4. kole SP predstaví na ihrisku ďalšieho účastníka IV. ligy Západ OŠK Trenčianske Stankovce.