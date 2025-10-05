ONLINE: PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu.
PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
5. okt 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola Slovnaft Cupu: PFK Piešťany - ŠK Slovan Bratislava.

PIEŠŤANY. Futbalisti PFK Piešťany a ŠK Slovan Bratislava sa stretávajú v treťom kole Slovnaft Cupu.

Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2025/2026
05.10.2025 o 15:30
3. kolo
Piešťany
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní Slovnaft cupu medzi mužstvami PFK Piešťany a ŠK Slovan Bratislava.

Piešťany pôsobia v 4. lige (Západ), pričom aktuálne okupujú 3. miesto so ziskom 16 bodov a skóre 15:10. Svoju cestu v slovenskom pohári odštartovali víťazstvom 2:1 na pôde Topoľčian, vyradiť sa im podarilo aj doma Veľké Ludince po rovnakom výsledku.

Tešiť sa môžu sa veľkého favorita Slovan Bratislava, ktorý figuroval pred víkendom na líderskej pozícii v rámci Niké ligy. Minuloročný účastník prestížnej Ligy majstrov začal svoju cestu slovenským pohárom proti Nadszegu, pričom nebol ďaleko od senzačného vypadnutia. Favorit však zmazal dvojgólové manko a uspel napokon po výsledku 4:2.

Obe mužstvá sa spolu naposledy stretli ešte v roku 1998, keď Slovan uspel v šestnásťfinále slovenského pohára po výsledku 5:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

    dnes 12:30
