Vyhrali devastačne 16:0, šesť gólov dal jeden hráč. Dohrá ich súper sezónu?

JASENOV. To bola kanonáda! Už do polčasu viedol domáci tím o osem gólov, po prestávke svoje konto dokonca zdvojnásobil.

„Niekedy sa presadí on, inokedy ja, v tomto sa striedame. Teraz som ho dobehol, za čo som rád. Vedie už predo mnou len o jeden gól, tak verím, že to bude minimálne vyrovnané až do konca sezóny,“ zasmial sa Mihalčin.

Má klub postupové ambície?

„O tom by bolo ešte priskoro hovoriť, keďže do konca súťaže zostáva sedem kôl. Cez víkend cestujeme do Pakostova, o týždeň na to máme doma Zámutov.

Myslím si, že na základe týchto zápasov sa rozhodne, ako ďalej,“ doplnil hráč, ktorý okúsil aj pôsobenie v Humennom, VSS Košice a Snine.