Nedarilo sa im. Prekliatie zlomil štyridsiatnik, ktorý posiela odkaz do neba

„Keď máte dobré mužstvo, ide to. V zápase rozhodla túžba po víťazstve. Všetci v kabíne boli nastavení na tri body,“ povedal futbalista TJ Družstevník Petrovce nad Laborcom Štefan Horňak.

Domáci 39-ročný útočník Štefan Horňak strelil šesť gólov, päťkrát sa presadil už do polčasu.

„Povedali sme si, že to musíme zlomiť. A prišlo to. Išli sme si za výhrou a hoci súper nebol odovzdaný, nasúkali sme mu deväť gólov,“ hodnotil.

Pred súbojom s Čičarovcami mali Petrovce na jar na konte len dva body. Za remízy s Veľkými Kapušanmi a Zalužicami.

„Zimná príprava bola dobrá, no i tak sa nám nedarilo. V prvom zápase s Kuzmicami sme nepremenili veľa šancí a potom to išlo dole vodou. Verím, že týmto zápasom sme to zlomili a sme na dobrej ceste,“ praje si Horňak.

Góly venuje otcovi do neba

Viackrát strelil v zápase päť gólov, ale dvojitý hetrik sa mu podarilo zaznamenať po prvý raz.