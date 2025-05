Na zápas cestoval po nočnej, pred zápasom ho zamkli v šatni. V nadstavenom čase dal gól

Čoskoro však prišiel úder, ktorý ich zrazil na kolená. Futbalisti Partizána Bardejov sa v 27. kole III. ligy Východ síce vrátili do zápasu proti MŠK Rimavská Sobota , no napokon prehrali 1:3 .

„Sami si zdramatizujeme zápasy. Máme šance, ale nedotiahneme desať akcií do gólu, potom sa trápime a dostaneme gól z jednej kopnutej lopty do šestnástky,“ vravel po zápase Vargic.

„Odrazenú loptu som si prebral na hranici šestnástky, ale vysoko som si ju vyhodil. Tak som to riešil radšej technicky ako silou, lebo by som to asi kopol do Poľska,“ opísal svoj gólový moment.