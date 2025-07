Hrali finále Prezidentského pohára, bodovali v Slovnaft Cupe. Tradičný klub s futbalom končí

Aby toho nebolo málo, z futbalovej mapy zmizol ďalší oravský klub. Do šiestej ligy a ani žiadnej inej súťaže sa pred ročníkom 2025/26 neprihlásil OŠK Pribiš.

To všetko sú oravské obce, v ktorých sa hral súťažný futbal, no z rôznych dôvodov tam skončil.

„Je zvláštna doba, nikomu sa nič nechce. Ľudia sa prídu pozrieť na futbal, ale každý má veľa povinností. Možno to je aj moja chyba, že som robil všetko a ostatní potom spohodlneli. Možno som si ich rozmaznal, neviem…,“ uvažoval Suroviak.

Podľa starostu a šéfa klubu bol v poslednom období problém aj s praním dresov. Nevedel zohnať ani ľudí do bufetu.

Videotechnik, hlásateľ, hlavný usporiadateľ, usporiadatelia, vedúci mužstva, tréneri mládeže, to všetko sú ľudia, ktorých potrebujete, aby ste mohli hrať futbal,“ dodal.

„Hráči by u nás aj boli, ale potrebujeme minimálne desať ľudí, ktorí by sa starali o organizáciu stretnutí a chod klubu.

Správa je smutná o to viac, že Pribiš sa ešte v roku 2023 dostal do finále Prezidentského pohára, v ktorom len tesne podľahol Látkam 2:3.

Futbal v obci Pribiš obnovili v roku 2009. Postarala sa o to partia nadšencov na čele so Suroviakom.

Dobrovoľníci vybudovali šatne, sociálne zariadenia a ďalšie veci potrebné na organizáciu súťažných zápasov. Teraz však klub čaká ďalšia prestávka. Snáď len prestávka.

„Za ten čas sa všetci oženili, majú deti a iné povinnosti. A tak to zostalo len na mne. Aj ja však mám rodinu, tri deti, preto som sa musel prispôsobiť,“ uviedol.

Skončili na jedenástom mieste

Pribiš skončil v minulej sezóne VI. ligy skupina B na jedenástom mieste zo štrnástich účastníkov. Na konte mal 27 bodov za 8 výhier a 3 remízy.

„Výsledky neboli najhoršie, hrali sme dobre. Ako som však vravel, nie sú ľudia okolo. Že to končí je mi veľmi ľúto, verím však, že sa nájde zanietenec, kto futbal v našej obci opäť obnoví.

Teraz končíme, no neberiem to ako tragédiu. O rok sa môžeme znova prihlásiť do okresu, postavíme kvalitný káder a razom sme v šiestej lige. Treba však zmobilizovať sily,“ tvrdí.