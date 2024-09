Hostia zišli z ihriska. Šláger kola sa hral len 38 minút

A to, čo napísal v zápise nie je pravda. Poznám našich hráčov a slová ako šašo nepatria do ich slovnej zásoby. Nikdy ich nepoužívajú,“ dodal.

Podľa neho mohli hostia pokračovať v hre aj deviati. „Keď rozhodcovi nadávali, OK. Ale prečo zišli z ihriska? Veď mohli pokračovať a možno by aj vyhrali. Nikto nevie, čo by sa stalo, veď bola skoro hodina do konca,“ dodal.

Zápasom piateho kola sa bude zaoberať Disciplinárna komisia ObFZ Bardejov.

Tabuľka VII. ligy ObFZ Bardejov