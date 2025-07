Vznikla nová šiesta liga. Súťaž sa ešte nezačala a už prvý klub definitívne končí

Nová šiesta liga však ešte ani nezačala a už prvý tím ohlásil koniec. Je ním klub OFK Čermany , ktorý do súťaže ani nezasiahne.

"Rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Predchádzala mu dlhá debata a veľké úsilie, ako tento stav odvrátiť. Avšak bez dostatočného počtu hráčov a ľudí, ktorí chcú futbal robiť, to proste nejde.

Pretože záujem o ligu mali aj nižšie postavené tímy z ObFZ Prievidza i ObFZ Topoľčany, no aj pre Čermany priestor nedostali.

Či to bude úplný koniec futbalu v Čermanoch ukáže až čas.

"Mňa ako predsedu klubu to veľmi mrzí, že to muselo prísť do takejto situácie, že vo futbalovej dedinke mužský futbal zaniká.