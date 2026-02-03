Žilina zdolala svetového giganta. Nerozhodil ju ani rýchly gól Liverpoolu v úvode

Mládežnícka Liga majstrov - šestnásťfinále
MŠK Žilina - FC Liverpool 2:1 (1:1)
Góly: 36. Bzdyl, 65. Kóša – 4. Morrison, ŽK: Murray-Holme, Esdaille (obaja FCL).
Rozhodovali: Redder - Yurdakul, Risum (všetci DEN)
Diváci: 10 572.
MŠK Žilina: Jokl - Pališčák, Pavlík, Okál (C) - Bortoli, Bzdyl, Václavek (79. Barčík), Staník - Baleja, Gučík (74. D. Kmeť), Kóša (90+1. Pecsuk).
FC Liverpool: Misciur - Ayman, Airoboma (70. Cisse), Nallo (C) (85. Clarke), Esdaille - Murray-Holme (66. Abe), Upton - Kone-Doherty, Sonni-Lambie, Morrison - Wright.
Futbalisti Žiliny postúpili do osemfinále mládežníckej Ligy majstrov.
Slovenský tím zdolal v šesťnásťfinále prestížnej súťaže anglického giganta Liverpool FC 2:1. Žilinčania napodobnili sezóny 2021/2022 a 2023/2024, keď v oboch prípadoch tiež postúpili medzi najlepších 16 tímov.
Priebeh zápasu
I. polčas
Vypredaný žilinský štadión privítal svojich mladých hráčov mohutným aplauzom, no už v 4. minúte divákov schladil Morrison, ktorý prenikol do šestnástky MŠK po pravej strane a krížnou strelou otvoril skóre zápasu.
Žilinčania sa zakrátko otriasli a herne sa súperovi bez problémov minimálne vyrovnali. Tlak mladíkov spod Dubňa gradoval v druhej polovici polčasu, zaslúžená odmena prišla v 36. minúte, kedy presný volej Fabiana Bzdyla zapadol do Misciurovej siete.
VIDEO: František Kóša po zápase
II. polčas
Druhý polčas otvorili šancou hostia, krížna strela v podaní Kone-Doherty poriadne vystrašila štadión.
Žilinčania sa opäť dostávali postupne do tempa, v 55. minúte krížna strela aktívneho Kóšu opečiatkovala ľavú žrď bránky hostí a následná strela Bzdyla skončila v náruči Misciura.
Veľká chvíľa Františka Kóšu však prišla v 65. minúte, kedy sa žilinský ofenzívny klenot predral cez dvojicu stopérov Liverpoolu a sám zoči-voči brankárovi nezaváhal. Hostia následne otvorili hru, ale cez organizovanú žilinskú obranu sa nedokázali presadiť.
VIDEO: Brankár Jakub Jokl po zápase
Mladí Žilinčania sa tak po heroickom výkone tešili z výhry 2:1 a postupu medzi 16 najlepších tímov starého kontinentu.
Hlasy po zápase:
Michal Kijačik, tréner MŠK Žilina: „Sú to neskutočné pocity, ktoré vám prinesie iba futbal. Myslím, že dnes sme si víťazstvo zaslúžili. Zaslúžila si ho celá Žilina i klub. Toto je vizitka slovenského futbalu a dôkaz toho, že aj na Slovensku rastú výborní hráči. Teší ma, že sme dokázali zareagovať na rýchly gól súpera. Tlak, ktorý sme si vytvorilo od 20. minúty, svedčí o tom, že naši hráči majú veľkú kvalitu."
František Kóša, útočník Žiliny a strelec víťazného gólu: „Celkovo sme si to dnes užili. Víťazstvo je dielo celého kolektívu. Zápas sme nezačali dobre, ale postupne sme sa dostali do tempa. Pomohli nám k tomu aj fanúšikovia, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na konci zápasu slávila úspech naša tímovosť."
Formát mládežníckej Ligy majstrov
V mládežníckej Lige majstrov hrajú tímy do 19 rokov a súťaž pozostáva z dvoch častí.
Ligová vetva má rovnaké zloženie ako v seniorskej Lige majstrov, kde mládežnícke tímy absolvujú 6 zápasov (na rozdiel od 8 pri seniorskej Lige majstrov). Do vyraďovacej časti postúpi 22 tímov.
Mimo ligovej vetvy sa hrá aj majstrovská vetva, v ktorej súčasťou sú šampióni mládežníckych národných líg, ktorí v troch kolách bojujú o 10 miesteniek do play-off.
Tímy na 1. - 6. mieste ligovej vetvy zabojujú v šestnásťfinále o postup proti mužstvám na 17. - 22. mieste ligovej vetvy, postupujúcich z majstrovskej vetvy čakajú v boji o osemfinále zvyšné výbery z ligovej vetvy.
Všetky zápasy play-off sa hrajú iba na jeden duel.