Provinčný klub zo Slovenska vyrába esá za milióny, vyzýva svetového giganta

Ak by futbalová MŠK Žilina dokázala dnes stiahnuť všetkých aktívnych hráčov, ktorí prešli jej akadémiou, vyskladala by mužstvo so skutočnou ambíciou prebojovať sa do hlavnej fázy Ligy majstrov.
Takýto tím by stál najmä na defenzíve s európskymi, miestami až svetovými parametrami. Práve zo žilinskej akadémie totiž vyrástli aj kľúčové postavy základnej zostavy slovenskej reprezentácie. Žilina sa tak dlhodobo profiluje ako hlavná zásobáreň národného tímu.
Sedemnásobný slovenský majster síce v posledných rokoch nezhromažďuje trofeje, no na domácej scéne si vybudoval pozíciu jasného obchodného lídra.
Za uplynulú dekádu inkasoval z predajov hráčov viac ako štyridsať miliónov eur, čo predstavuje na Slovensku bezprecedentný rekord.
Žilina ako obchodný líder
Viacerí odchovanci dnes pôsobia v najlepších ligách sveta, niektorí dokonca v elitných veľkokluboch. Ich trhová hodnota vystrelila prudko nahor, v niektorých prípadoch až na úroveň desiatok miliónov eur.
Stopéri Dávid Hancko a Milan Škriniar patria na svojich postoch k európskej špičke a sú najvýraznejšími dôkazmi kvality žilinskej futbalovej školy.
Kým na seniorskej klubovej úrovni sa Žilina s európskou elitou reálne porovnávať nemôže, v mládežníckych kategóriách si trúfa – a oprávnene – myslieť výrazne vyššie.
Historický zápas v Žiline
„Už v utorok privítame v rámci trofejí a histórie vôbec najslávnejší klub, aký sa kedy v Žiline predstavil,“ pochválil sa žilinský klub na svojej webovej stránke.
Futbalisti MŠK Žilina U19 vyzvú v utorok o 16.30 (priamy prenos odvysiela Voyo) v zápase play-off o postup do osemfinále mládežníckej Ligy majstrov slávny Liverpool FC.
Na ligové zápasy žilinského A-tímu chodilo na jeseň v priemere 2370 divákov. V utorok na rovnakom mieste bude vypredané. Príde viac ako desaťtisíc ľudí – a to na zápas, v ktorom budú hrať výlučne tínedžeri.
Prišla o Beláka
„Z ponúkaných možností sme dostali najnižšie postavený tím, no stále slávnu a veľkú značku. Pri všetkom rešpekte k súperovi – v rámci možných tímov sme mohli naraziť na výrazne náročnejšie mužstvá, takže proti Liverpoolu tam vnímam šancu postúpiť,“ vravel ešte na jeseň Ivan Belák.
„Anglická liga je vždy kvalitná a fyzicky náročná, no verím, že tento súper môže byť pre nás hrateľný a pri zhode okolností aj prechodný,“ dodal Belák.
Na lavičke žilinskej devätnástky strávil viac ako sto zápasov. Žilinu už proti Liverpoolu FC nepovedie. V úvode roka v MŠK skončil a presunul sa do Púchova, kde vedie A-tím.
Belák viedol mladíkov v Lige majstrov v sezónach 2021/2022 a 2023/2024, pričom zakaždým sa prebojoval až do osemfinále.
Nový tréner kategórie U19
„Prešiel som si v mládežníckom futbale všetkým – od prípraviek až po mužov, pričom prakticky každý tréner by chcel trénovať v MŠK Žilina. Je to tlak, ale pracujeme s najlepšími v najlepších podmienkach,“ vravel pre klubovú stránku nový tréner U19 Michal Kijačik.
„V silách nášho mužstva je postúpiť ďalej, hoci o rešpekte k Liverpoolu sa asi ani nemusíme baviť,“ verí Kijačik.
Žilinskí juniori zaujali už na jeseň, keď vyradili Crvenu Zvezdu Belehrad. Pred dvoma rokmi vyradila Žilina v rovnakej fáze súťaže Borussiu Dortmund, v roku 2022 aj milánsky Inter.
Liverpool však nepríde len s menom. Dvaja hráči anglického klubu už nabrali skúsenosti v A-tíme Liverpoolu FC, hoci zatiaľ len v krátkej minutáži. Osemnásťročný Trey Nyoni má na konte šesť štartov za prvý tím a Transfermarkt ho oceňuje na šesť miliónov eur.
Devätnásťročný krídelník Trent Kone-Doherty má na konte jeden štart v zápase Ligového pohára.
Prechod do mužského futbalu
Ako je možné, že Žilina dokáže v mládežníckej Lige majstrov pravidelne konkurovať veľkým menám?
Už v tínedžerskom veku dostávajú hráči Žiliny možnosť zahrať si seniorský futbal. Keď nie v najvyššej súťaži, tak v druhej lige, kde pôsobí béčko.
„Snažíme sa predčasne adaptovať najväčšie talenty do dospelého futbalu. Napomáha tomu aj pôsobenie B-tímu v druhej lige dospelých,“ priznal v minulosti majiteľ Jozef Antošík.
VIDEO: Zostrih zápasu MŠK Žilina U19 - Crvena Zvezda U19
„Dokázali sme, že naši chlapci už v šestnástich môžu hrať medzi mužmi,“ dodal.
Až sedem hráčov súčasného tímu U19 sa pripravuje s ligovým A-tímom, čo výrazne ovplyvňuje prípravu aj samotné možnosti mužstva.
Hráčske osobnosti Žiliny U19
Ústrednou postavou MŠK U19 v Lige majstrov je devätnásťročný Tobiáš Pališčák.
Osemnásťročný obranca debutoval v najvyššej súťaži už ako šestnásťročný proti Slovanu. Transfermarkt ho oceňuje na 850-tisíc eur, no Žilina už údajne odmietla ponuky v hodnote tri až štyri milióny eur.
Má profesionálnu zmluvu do decembra 2029 a v tejto sezóne sa stal stabilnou oporou tímu. Nastupuje najmä na poste stopéra, no dokáže alternovať aj na pravom kraji obrany.
Žilina U19 našla v Lige majstrov svojho kanoniera. Patrik Balej strelil všetky tri góly proti CZ Belehrad. V drese A-tímu naskočil do dvoch zápasov, v druhej lige je s piatimi gólmi najlepším strelcom žilinského béčka.
Stredopoliar Fabian Bzdyl nazbieral v Niké lige päť zápasov. František Kóša v tejto sezóne odohral za A-tím osem zápasov, všetky v pozícii náhradníka.
Zázemie a kvalita akadémie
Vlani pridal ďalších jedenásť štartov. Zvyšní Žilinčania, ktorí nastúpia proti Liverpool FC, nastupujú zvyčajne za béčko MŠK v druhej lige.
„Zázemím, tréningovými plochami, ale i celkovo je Žilina na Slovensku najlepšia,“ vravel v minulosti obranca Peter Pekarík. Majster Nemecka a dlhoročný reprezentant tiež vyrástol v žilinskej akadémii.
„S mládežou sa výborne pracuje, v akadémii sú tréneri s veľkými skúsenosťami. Funguje tam veľmi dobrý prechod od dorastu k mužom,“ doplnil Pekarík.
Žilina sa snaží zlákať do akadémie najlepších hráčov z celého Slovenska už v žiackom veku, má najlepší skauting. Má aj najlepších mládežníckych trénerov a ponúka mladým hráčom najlepšie zázemie.
Jednotná tréningová metodika
"Aby boli naši chlapci pripravení, snažíme sa im vytvárať podobné podmienky ako dospelým. A to platí už od kategórie U16,“ priznal Antošík.
„Preferujeme jednotnú tréningovú metodiku a súťažné zápasy, tréningy od U16 vyššie na hlavnom štadióne. Zároveň môžu využívať kompletnú infraštruktúru hlavného štadióna,“ dodal majiteľ.
Žilinčania majú najviac mládežníckych aj odchovaných reprezentantov a najviac čerpajú zo zdrojov vlastnej akadémie.
Výber Žiliny do 19 rokov je po jesennej časti jasným lídrom súťaže, druhá Trnava zaostáva o šesť bodov. Slovan je až šiesty so stratou desiatich bodov. V U17 je MŠK šiesta, v U16 na treťom mieste. V kategóriách U14 a U15 je Žilina tiež lídrom, v oboch prípadoch bez straty bodov.
Zmena klubovej filozofie
Antošík so Žilinou najprv zbieral slovenské tituly, v období 2002 až 2012 ich bolo až šesť. K tomu MŠK pridal účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov (2010) a Európskej ligy.
Potom však žilinský šéf zmenil priority. „Už od roku 2006 či 2007 sme nastúpili filozofiu, že sa snažíme najkvalitnejších hráčov predávať.“
"Odvtedy platí, že výnos z predaja hráčov je najvýznamnejšou položkou pri financovaní rozpočtu klubu,“ priznal Antošík. Netají, že mu ide o jasný biznis plán.
Futbalovým mecenášom je už viac ako štvrťstoročie. „Na začiatku sme si potrebovali urobiť imidž, viackrát sme sa stali majstrami. A to nám umožnilo budovať akadémiu,“ doplnil.
Za posledných desať rokov sú výsledky aj výkony prvého tímu ako na centrifúge, čo súvisí s neskúsenosťou mladíkov.
Rekordný predaj
MŠK síce za toto obdobie získal iba jeden titul, no rekordne zarobil na predaji hráčov. Žilina je dnes v lige na štvrtom mieste, na prvý Slovan stráca iba štyri body.
Posledné leto 2025 predala futbalová Žilina päť hráčov (Adrián Kaprálik, Samuel Gidi, Dávid Ďuriš, Mário Sauer, Dominik Javorček) za súhrnnú sumu okolo desať miliónov eur, čím sa nemôže pochváliť žiaden iný klub.
„Musíme chlapcov vychovať a pokúsiť sa ich v mladom veku integrovať do seniorského družstva. Najlepších predať a nahradiť ich zase z vlastnej základne,“ dlhodobo plánuje Antošík.
Netají sa, že jeho klub je iba prestupnou stanicou do lepších a bohatších klubov z Európy.
„Žilina je provinčný klub a nikomu nechceme brániť v napĺňaní jeho ideálov,“ dodal majiteľ.