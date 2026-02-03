ONLINE: MŠK Žilina - Liverpool FC dnes, mládežnícka Liga majstrov LIVE (šestnásťfinále)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a Liverpool FC dnes hrajú zápas šestnásťfinále mládežníckej Ligy majstrov 2025/2026.
Mladé mužstvo Žiliny dnes čaká futbalový sviatok, od 16:30 doma nastúpia proti slávnemu Liverpoolu. Zápas odvysiela streamovacia platforma Voyo.
Kde sledovať zápas v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - Liverpool FC dnes (LIVE UEFA Youth League 2025/26, utorok, LIVE)
UEFA Youth League 2025/2026
03.02.2026 o 16:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Liverpool
Prehľad
Rozhodca: Redder – Yurdakul, Risum (všetci DEN).
Prenos
Futbalový sviatok v Žiline sa už dnes hlási o slovo, mladí Šošoni v zápase šestnásťfinálne mládežníckej Ligy majstrov vyzvú pred vypredaným žilinským štadiónom FC Liverpool! Zápas sa začína o 16:30, my si ešte predtým v krátkosti oba tímy predstavíme.
Žilina ako úradujúci majster Slovenska v kategórii U19 vstúpila do tohtosezónnej edície súbojom pri Shelbourne FC. Zverenci trénera Ivana Beláka na domácom štadióne remizovali 2:2 (góly MŠK Pališčák a Staník). Na pôde súpera remizovali 0:0 a z postupu sa tešili po pokutových kopoch (góly v rozstrele Stručka a Yendare). Za zmienku stojí i fakt, že Žilinčania dohrávali druhý polčas bez vylúčeného brankára Jakuba Jokla, ktorého nahradil v bránke Tamás Tarcsi a stal sa jedným z hrdinov duelu.
Následne si Žilina zmerala sily s Crvenou Zvezdou Belehrad. Mladí hráči MŠK v Belehrade prehrali 3:1 (gól MŠK Baleja) a prišli o vylúčeného Reháka. V odvete to bola pod Dubňom poriadna dráma, Žilinčania po skvelom výkone vyhrali 2:0 (góly 2x Baleja) a z postupu sa znovu tešili po nervydrásajúcom penaltovom rozstrele (rozhodujúci gól dal Stručka, za hostí nepremenil penaltu Ognjen Ivković). Následne žreb Žiline v šestnásťfinále prisúdil FC Liverpool. Do zápasu však už povedie MŠK ako hlavný tréner Michal Kijačik. Tréner Ivan Belák počas zimnej prestávky zamieril k A-tímu mužov do Púchova.
FC Liverpool odohral v aktuálnej edícii UEFA Youth League už šesť zápasov v skupine, postupne doma remizoval s Atléticom Madrid 0:0, zvíťazil v Instanbule nad Galatasaray 2:0 (góly Ahmed, Sonni-Lambie). V divokej prestrelke vyhrali The Reds vo Frankfurte 5:4 (góly FC 2x Kone-Doherty, Boakye Osei (vl. gól), Sonni-Lambie, O´Connor). Následne dnešný súper MŠK prehral doma s Realom Madrid 0:4, porazil PSV Eindhoven 1:0 (gól Kone-Doherty) a prehral v Miláne s Interom 0:5.
Žilinčanov tak dnes určite nečaká nič žiadne prechádza ružovou záhradou, v Youth League sme však už videli, že hrať je možné s prakticky každým súperom. Šošonov poženie dopredu vypredaný štadión, zápas sa začína o 16:30, veríme, že ho budete sledovať spoločne s nami.
Žilina ako úradujúci majster Slovenska v kategórii U19 vstúpila do tohtosezónnej edície súbojom pri Shelbourne FC. Zverenci trénera Ivana Beláka na domácom štadióne remizovali 2:2 (góly MŠK Pališčák a Staník). Na pôde súpera remizovali 0:0 a z postupu sa tešili po pokutových kopoch (góly v rozstrele Stručka a Yendare). Za zmienku stojí i fakt, že Žilinčania dohrávali druhý polčas bez vylúčeného brankára Jakuba Jokla, ktorého nahradil v bránke Tamás Tarcsi a stal sa jedným z hrdinov duelu.
Následne si Žilina zmerala sily s Crvenou Zvezdou Belehrad. Mladí hráči MŠK v Belehrade prehrali 3:1 (gól MŠK Baleja) a prišli o vylúčeného Reháka. V odvete to bola pod Dubňom poriadna dráma, Žilinčania po skvelom výkone vyhrali 2:0 (góly 2x Baleja) a z postupu sa znovu tešili po nervydrásajúcom penaltovom rozstrele (rozhodujúci gól dal Stručka, za hostí nepremenil penaltu Ognjen Ivković). Následne žreb Žiline v šestnásťfinále prisúdil FC Liverpool. Do zápasu však už povedie MŠK ako hlavný tréner Michal Kijačik. Tréner Ivan Belák počas zimnej prestávky zamieril k A-tímu mužov do Púchova.
FC Liverpool odohral v aktuálnej edícii UEFA Youth League už šesť zápasov v skupine, postupne doma remizoval s Atléticom Madrid 0:0, zvíťazil v Instanbule nad Galatasaray 2:0 (góly Ahmed, Sonni-Lambie). V divokej prestrelke vyhrali The Reds vo Frankfurte 5:4 (góly FC 2x Kone-Doherty, Boakye Osei (vl. gól), Sonni-Lambie, O´Connor). Následne dnešný súper MŠK prehral doma s Realom Madrid 0:4, porazil PSV Eindhoven 1:0 (gól Kone-Doherty) a prehral v Miláne s Interom 0:5.
Žilinčanov tak dnes určite nečaká nič žiadne prechádza ružovou záhradou, v Youth League sme však už videli, že hrať je možné s prakticky každým súperom. Šošonov poženie dopredu vypredaný štadión, zápas sa začína o 16:30, veríme, že ho budete sledovať spoločne s nami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.