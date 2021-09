Reiter: Kluby na Slovensku? Hoci sú profesionálne, je to čistý amaterizmus

Cez víkend inkasovali po pár sekundách hry expresne rýchly gól. A to aj napriek tomu, že rozohrávali loptu zo stredového kruhu. Nezlomilo ich to, práve naopak. Futbalisti Stropkova potvrdili v stretnutí 9. kola III. ligy Východ výbornú formu. Po oduševnenom výkone zdolali Prešov 3:1. V aktuálnej sezóne ešte neprehrali, z posledných ôsmich súbojov nebodovali naplno len v Lipanoch. V tabuľke im patrí druhé miesto, za vedúcou Spišskou Novou Vsou. „Celý život nepoznám iné ako prvé alebo posledné miesto. Byť priemer pre mňa neznamená nič,“ hovorí pre Sportnet bývalý reprezentačný útočník Slovenska a v súčasnosti tréner i konateľ MŠK Tesla Stropkov ĽUBOMÍR REITER.

Cez víkend ste zdolali Prešov. Ako si ceníte tento triumf? Naša tretia liga je rozdelená na dve skupiny mužstiev. K tým vrchným radím Prešov a ďalšie tímy, ktoré sú zhruba do šiesteho miesta. V nich je sústredená vysoká kvalita. O to viac ma teší, že sme s Prešovom vyhrali. Inkasovali ste hneď v úvode, ale v druhom polčase ste v rozpätí štyroch minút otočili skóre. Ako ste videli zápas? Trocha nás zaskočil úvod. Dostať gól asi v trinástej sekunde hneď po rozohrávke, to sa len tak nevidí. Náš stopér urobil veľkú chybu. Zle prihral a ponúkol čistú loptu súperovi, ktorý to využil. Aj my však máme určitú kvalitu.

Chlapcov musím pochváliť a poďakovať im za fantastické futbalové divadlo. Najmä v druhom polčase. Už v prvom sme vyrovnali, ale po prestávke sme ešte zvýšili úsilie, začali sa šmýkať po zadku. Odohrali sme veľmi dobrú partiu a mohli vyhrať aj vyšším rozdielom. Pamätáte si na taký rýchly gól, aký vám strelil Prešovčan Slavomír Kraľovič? Nie. Ani ako hráč. Dostali sme gól v druhej-tretej minúte, ale takto hneď v úvode, po niekoľkých sekundách, nie. Stane sa, o to bol zápas zaujímavejší. Hoci sme inkasovali, nahralo nám to do karát, museli sme začať tvoriť. V druhom polčase sme súpera do ničoho nepustili. Expresne rýchly gól Prešova v zápase v Stropkove (zdroj: futbalnet)

Autor tretieho gólu Filip Špak i hráči s ligovými skúsenosťami ako Miroslav Keresteš či Adrián Leško majú prešovskú minulosť. Rodákmi zo Stropkova sú Špilár, Poľak i súčasný šéf prešovského klubu Ľuboš Micheľ. Počas pôsobenia v druhej lige hrával Tatran domáce zápasy práve na stropkovskom štadióne. Bol to teda špecifický duel? Pre nás určite. Aj ja som niekedy hrával za Tatran Prešov, rovnako tak veľa ďalších hráčov zo Stropkova. Teraz to platí aj opačne. Pre nás šlo v rámci tretej ligy o menšie derby. Aj keď to pravé derby bolo, keď hral Prešov s Košicami v lige. Za najväčších favoritov III. ligy Východ sú považovaní Prešov a Lipany. Po deviatich kolách je prvá Spišská Nová Ves a druhý Stropkov. Oba tímy zatiaľ ani raz neprehrali. Ako hodnotíte doterajšie účinkovanie vášho mužstva? Ako fantastické. Nemôžem povedať, že som úplne spokojný s hrou, ktorú predvádzame, ale je to zapríčinené nie úplne najlepšou kvalitou kádra. Trocha viac improvizujeme. Ako tréner chcem hrať kombinačný futbal po zemi. Pôsobil som v Trenčíne i Žiline, odkiaľ mám tieto návyky. Mám rád rýchly futbal smerom dopredu, takisto technické finesy. Nie je to len o systéme s držaním lopty, to ma veľmi nebaví.

Musím však brať do úvahy typológiu hráčov, preto v niektorých fázach hráme jednoduchší futbal. Máme vpredu vysokého Vargu a rýchle krídla. Momentálne možno nehráme až tak pekne, ale veľmi účelne. Aj v Lipanoch sme boli domácim minimálne vyrovnaným súperom. Mohli sme rozhodnúť my, aj oni (zápas skončil remízou 1:1, pozn. red.). Proti Prešovu sme pridali ešte povestnú čerešničku. Zdobí vás výborná defenzíva. Inkasovali ste zatiaľ len päť gólov, čo je spolu so Spišiakmi najlepšia bilancia. Ste spokojný s prácou v zadných radoch? Stále sa nájdu aj slabšie momenty. Hráči však majú fazónu, veria si a to je najdôležitejšie. V niektorých zápasoch sme nehrali najlepšie, ale zvíťazili sme. Nemám rád reči o dobrej partii. Partiu robia výsledky. Ak sú, je aj partia. Ak nie, tréner je zlý i hráči sú zlí. Bol som profesionálny futbalista a vždy som to bral tak, že či vyhrávame alebo prehrávame, vždy musím ísť na sto percent. To je filozofia, ktorej som sa držal, a preto som sa presadzoval v lepších súťažiach.

Niektorí mladí hráči, najmä v amatérskych súťažiach, to podceňujú. Vyhrajú jeden zápas a myslia si, že sú už veľkí hráči. Potom príde ďalší a ich výkon je katastrofa. Nehovorím, že neuznávam partiu, hráč musia ťahať jeden za druhého a na ihrisku si navzájom pomáhať. Avšak u mňa neobstojí to, či sme partia alebo nie sme. Jednoducho odmakaj na svojom poste maximum a potom môžeme ísť na pivo alebo pizzu. Už vlani ste sa netajili zámerom pohybovať sa na horných priečkach tabuľky. Teraz atakujete úplnú špicu. Aké sú ciele Stropkova v prebiehajúcom ročníku? Chceme v prvom rade skončiť na takom mieste, aby sme sa po reorganizácii dostali do kvalitnejšej tretej ligy. Teraz nepoviem, či je to siedme alebo ôsme miesto. Ja celý život nepoznám iné ako prvé alebo posledné miesto. Byť priemer pre mňa neznamená nič. To je ako keby som skončil posledný. Som maximalista, inak to neviem robiť.

Stropkovčania majú dôvod na radosť, pohybujú sa na špici tretej ligy. (Autor: Ladislav Lukáč)

Ak udržíte súčasný trend, môžete sa ocitnúť v boji o postup do druhej ligy. Má Stropkov podmienky na túto súťaž? Momentálne nie. Snažíme sa ich vytvárať tak, aby tu do budúcna druhá liga možno bola. Nedovolím si však tvrdiť, že ideme teraz postúpiť. Som aj konateľ klubu, ekonóm síce nie, ale financiám trochu rozumiem a viem si to spočítať. Na druhú ligu by sme potrebovali silnejšieho sponzora. My sa tu však bavíme o sponzoroch a vláda na nás úplne kašle. Nemyslím len túto, ale všetky. Keď idem do Poľska, Maďarska, či Rakúska, futbal je tam o desať rokov vpredu. Staviame tu štadióniky, ale podpora je strašne nízka. Stačí pozrieť na Prešov alebo Košice, okrem Michaloviec nemáme na východe ligu.

Pokiaľ nebudú zákony nastavené tak, že podnikatelia budú s radosťou dávať peniaze do futbalu, môžeme len čakať na mesiáša, ktorý doň vrazí nejaké eurá. Aj keď niektoré kluby sú profesionálne, v skutočnosti je to amaterizmus prvého stupňa. Bavil som sa s kolegom z Poľska, pre tretiu ligu majú rozpočet 600-700 tisíc eur. U nás sú také rozpočty pomaly v najvyššej súťaži. Potom naše kluby hrajú európske poháre a súperi ich vyfackajú v druhom-treťom predkole. Do skupinovej fázy sa dostanú, len keď motyka vystrelí. Žiaľ, taká je realita.